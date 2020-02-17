新冠肺炎影響 陸春運降破5成

中國交通運輸部副部長劉小明15日在北京表示，受疫情影響，預計今年春運40天客流將同比下降五成多，且沒有傳統意義上的返程高峰。

大陸國務院新聞辦公室15日舉行新聞發布會，介紹春運返程疫情防控工作有關情況。劉小明在會上說，節前（1月10日至1月24日）大陸全國鐵路、公路、水路、民航共發送旅客11.43億人次，同比增長2.0%；日均7622萬人次，峰值出現在1月22日（臘月二十八），達8453萬人次，同比分別增長2.0%和1.2%。

隨著疫情變化，防控形勢嚴峻複雜，節後返程客流大幅下降，未出現明顯返程高峰。截至2月14日，節後（1月25日至2月14日）全國共發送旅客2.83億人次、日均1348萬人次，同比分別下降82.3%，僅為春運客流的六分之一。

今年春運將於2月18日結束，劉小明說，可以肯定客流量不會有大的變化。他進一步指出，春運後半程客流大幅縮水，旅遊流、商務公務流等彈性客流大幅減少，旅客流局部地區甚至歸零，返崗等剛性客流峰值會減少並拉長，將溢出春運期。

返程客流將呈現「日均強度顯著減弱、客流峰值顯著降低、時間跨度顯著拉大」的特點。也就是說，今年春運返程沒有傳統意義上的高峰，不會出現往年多重客流疊加的客流高峰現象，峰值大概在1500萬人次，為日常客運量的五分之一。

從客流類型看，劉小明說，未來一段時間，主要是農民工返崗和學生返校客流，公務商務客流較少、旅遊客流很少。預計2月底前客流以農民工返崗流為主。綜合判斷，農民工返程客運量約為3億人次，目前已返程約8000萬人次，到2月底將返程約1.2億人次，3月以後返程約1億多人次。預測待返校學生客運量約為1億人次，學生返程時間將根據開學時間確定。