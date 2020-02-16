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第一階段貿協生效 美設爭端解決辦公室

世界日報 / 中國新聞組╱北京16日電
中美第一階段貿易協議於美國時間14日正式生效，兩國分別按協議下調針對對方部分進口商品的懲罰性關稅。 法新社

中美第一階段貿易協議於美國時間14日正式生效，兩國分別按協議下調針對對方部分進口商品的懲罰性關稅。中方將調降750億美元美國銷中商品的加徵關稅，同時解除對美國禽類和禽類產品進口的限制；美國貿易代表署也宣布，組建「雙邊評估與爭端解決辦公室 」 ，並設熱線電話讓公眾投訴協議執行情況。

中美兩國於上月15日簽署了第一階段經貿協議，中方在協議中承諾，將在未來兩年增加進口不少於2000億美元的美國農產品等商品，並採取措施保護智慧財產權等。

綜合媒體報導，外交部長王毅接受路透專訪時表示，中國是一個重信守諾的國家，只要同意的事情，就會說到做到，並指中方已準備好履行中美貿易協議，但美國現時因新冠肺炎疫情全面限制更換之間的人員往來，對執行協議帶來不便，希望美方應對世衛組織建議，避免採用的旅行和貿易限制，而且確實達成協議中對中國的承諾。

此外，有報導指出，王毅批評華府對中國電信設備巨頭華為的攻擊「不道德」。他說：「或許在內心深處，他們不希望看到其他國家發展茁壯，不想看到其他國家可以成為泱泱大國，不惜訴諸謠言破壞其他國家的企業名聲。」

王毅話鋒一轉說，一些國家採取加強檢疫的措施是合理的。但也有一些國家反應過度，引發不必要的恐慌，也不符合世衛組織的建議。他相信，隨著疫情得到進一步控制，這些國家也會思考放寬限制。畢竟國與國之間需要正常交往與合作。

王毅 疫情
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