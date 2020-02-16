馬紹章：台灣內部對中華民國無共識 如何讓中共正視？

海基會前副董事長馬紹章最近在遠見華人菁英論壇發表文章，他認為，兩岸關係中最難打開的結，應該是「中華民國」這四個字。他說，國家不只是實體的存在（政府、領土、人民），也是人民心中的共同想像，而兩岸三黨卻對中華民國有不同的想像。他還說，台灣本身對中華民國都沒有共識之前，要中共正視中華民國，根本是緣木求魚。

馬紹章指出，民進黨與中共眼中的中華民國僅具歷史意義而已。對民進黨來說，中華民國台灣化是當今主流民意，就像民進黨所陳述的，台灣是主權獨立的國家，領土只包括台澎金馬，名稱為中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，這才是現實的中華民國。對中共來說，中華民國已經滅亡，由中華人民共和國取而代之，這才是大陸人民眼中的中國，而台灣只是待統一的領土。至於國民黨，中華民國是自1911年成立至今的國家，根據憲法，領土包括了大陸，自然也不承認中華人民共和國，但國民黨的觀點，市場愈來愈小。從這個角度來看，國民黨是唯一還活在歷史意義中的中華民國的政黨。這是當前的政治現實，在這個現實下，怎麼去正視中華民國？

他表示，在台灣，不論主張大屋頂中國或一中三憲者，都呼籲中共要正視中華民國的存在，甚至於認為中共與民進黨是有志一同，都想消滅中華民國。持此主張者，認為中華民國現在是兩岸唯一具有連結意義的符號，而台獨意識的增長，就在於中共不給中華民國空間。欲競選國民黨主席的郝龍斌日前也表示，與中國交往，應堅持中華民國存在事實，若中國沒有善意回應，那兩岸間的通郵、通商、通航等，可以重新考慮有沒必要繼續下去。

馬紹章說，持此看法者，基本上都有一個假設前提，亦即台獨的成長是因為中共種種不正視中華民國存在的錯誤政策，因此認為，只有正視中華民國才能化解台獨力量的增長。無可諱言，中共的政策確實是助長台灣（獨）意識的力量，但只是原因之一，同樣不能忽略，甚至於更重要的是，中華民國台灣化有其社會基礎，尤其是在民主化與本土化的推力之下，可說是難以避免的趨勢。簡單地說，假設中共願意正視中華民國了，台灣意識就會消退，台獨就會消失嗎？答案恐怕不見得。

他指出，有了這樣的認識，再來思考中共政策的邏輯就比較清楚了。在中華民國台灣化的趨勢下，兩岸最根本的問題，還是缺乏互信。對中共來說，統一是必然，但並非立即，而統一的首要前提則為獨立之不可能或不可行。數十年來，中共已在國際間及台灣內部成功塑造一種認知，亦即台灣如果獨立，中共會不惜一切代價武力阻止。民進黨執政後，中共種種作為更是在展現這種決心與意志。的確，這些政策讓台灣民眾對大陸沒有好感，但從過去至今，台灣意識僅管上升，民進黨與台灣民眾卻沒有台獨的意志與決心。換言之，台灣人拒統，卻不敢獨，這也是民調反映出來的事實。

馬紹章說，當台灣出現兩種中華民國圖像時，究竟中共要正視那一個？國民黨執政時，中共都不肯正視國民黨的中華民國，現在是民進黨執政，中共更不可能正視民進黨治下的中華民國。說得實際一點，台灣本身對中華民國都沒有共識之前，要中共正視中華民國，根本是緣木求魚。這正是兩岸關係難解之處，也是作者心憂之處。

他認為，要解決兩岸問題，或許還是要從台灣本身著手，至少要先在國民黨與民進黨之間找到共識。中華民國台灣化既然是政治現實，國民黨也應該接受這個現實，但更重要的是，在這個現實基礎上才有可能與民進黨尋求台獨選項以外的共識。不論國民黨與民進黨都應該要了解，中華民國台灣化不必然與台獨劃上等號，與兩岸統一也不矛盾，這是在觀念上與戰略上最需要突破的地方。即使像前東德或南韓，在國際上都是獨立的國家，但都無礙於其對統一的堅持與期待。簡單地說，中華民國台灣化是當前政治現實，而統一則是未來的期待。沒有對未來統一的期待，中華民國台灣化就只能走向台獨；沒有對未來統一的期待，大陸也不會面對中華民國台灣化的現實。

馬紹章坦言，現在提統一，當然是政治不正確，而且是極不正確，因為連國民黨都不敢提了。然而，在當前的國際以及兩岸政治現實下，台灣必須將中華民國台灣化與統一結合起來，才有可能對內團結，對大陸也更有底氣要求對等。台灣所希望的自主性、和平關係、發展機會、乃至於為全體中國樹立一個現代意義的標竿，都只有在這個條件下有可能實現。

不過，他也說，可嘆的是，統一這個概念本來具有面向多元與內涵豐富的可能性，在台灣已被扭曲窄化成單一面向與內涵，亦即台灣被中華人民共和國統一（中華民國徹底消失）並且被納入大陸的政治體制之內。國民黨需要鍛鍊的是一個對兩岸民眾皆具意義的統一論述，這一個論述既是和民進黨對話的基礎，也是和中共，更重要的是和大陸民眾對話的基礎。

他認為，在中華民國台灣化的趨勢下，台灣的政黨如果無法找到對的戰略共識，最後對撞的命運恐難避免。台灣要自救，這似乎是唯一的道路了。