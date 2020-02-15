台灣外交警訊？王毅首度會晤梵蒂岡外長

大陸外交部今（15）日披露，國務委員兼外長王毅於當地時間14日在慕尼黑會見梵蒂岡外長拉加格爾。

拉加格爾表示，在中方抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，他代表方濟各教宗和國務卿轉達教廷對中方的敬意和支持，相信中方有智慧和勇氣早日戰勝疫情。方濟各熟悉中國和雙方的交往，2018年雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》十分重要，有利於促進天主教徒和大陸人民的福祉，惠及世界和平。

王毅說，方濟各多次公開表達對中國大陸的熱愛和祝福。今天是中梵外長首次舉行會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。

他表示，雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》是富有開創性的實踐，取得積極成果。中方願與梵方進一步增進理解，積累互信，使雙方積極互動的勢頭不斷向前發展。

雙方在會見中還一致認為，應著眼大局，共同推動不同文明互尊互鑒，共創和平世界。