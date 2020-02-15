快訊

22名台人滯留鑽石公主號 陳時中：預計採包機方式接回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣外交警訊？王毅首度會晤梵蒂岡外長

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
當地時間2月14日，王毅（右）在慕尼黑會見梵蒂岡外長拉加格爾。 圖／大陸外交部網站

大陸外交部今（15）日披露，國務委員兼外長王毅於當地時間14日在慕尼黑會見梵蒂岡外長拉加格爾。

拉加格爾表示，在中方抗擊新冠肺炎疫情的關鍵時刻，他代表方濟各教宗和國務卿轉達教廷對中方的敬意和支持，相信中方有智慧和勇氣早日戰勝疫情。方濟各熟悉中國和雙方的交往，2018年雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》十分重要，有利於促進天主教徒和大陸人民的福祉，惠及世界和平。

王毅說，方濟各多次公開表達對中國大陸的熱愛和祝福。今天是中梵外長首次舉行會晤，這是一段時間以來中梵交往的繼續，也將為今後雙方的往來開啟更大的空間。

他表示，雙方簽署的《關於主教任命的臨時協定》是富有開創性的實踐，取得積極成果。中方願與梵方進一步增進理解，積累互信，使雙方積極互動的勢頭不斷向前發展。

雙方在會見中還一致認為，應著眼大局，共同推動不同文明互尊互鑒，共創和平世界。

方濟各 疫情 王毅 新冠肺炎
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

中梵外長首次會晤 王毅談疫情與未來交往空間

王毅：新冠肺炎疫情總體得到控制

中梵外長慕尼黑會晤 各有斬獲

王毅會見梅克爾 歡迎梅克爾年內訪陸

相關新聞

台灣外交警訊？王毅首度會晤梵蒂岡外長

大陸外交部今（15）日披露，國務委員兼外長王毅於當地時間14日在慕尼黑會見梵蒂岡外長拉加格爾。

中共中央直接管治 夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任

中國大陸國務院13日發布任免國家公務人員，現年68歲、全國政協副主席兼秘書長的夏寶龍，兼任國務院港澳事務辦公室主任。

新冠肺炎疫情未散 香港學生復課時間再延至3月16日

鑑於2019年冠狀病毒（武漢肺炎，COVID-19）疾病疫情未散，香港當局再度延後中小學和幼兒園復課時間至3月16日

中美兩條航線 獲准復飛

大陸民用航空局昨（12）日表示，多數國家表示疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班，11日已有40多個國家的航空當局予以積極回應。其中，美運輸部已批准兩條航線，滿足特殊時期提高中美航班的短期需求。

U值媒／中共真實目的 武漢包機被迫取消背後原由

基本上台灣政府提出的這個方案是正確的，因為這就是國際標準，新加坡是這個做法，馬來西亞也是這個做法，中共不肯配合原因只有一個就是不想讓台灣用國際標準，堅持台胞是「我國人民」，所以要用中共自己的飛機送到台灣這個「中國的領土」。這個點防疫中心可能不好明說，但基本上這就是中共的問題和責任，他就是不讓你的飛機去你也沒辦法，那如果讓他送包機來，如第一班包機那樣，你就等於承認你是中國的一部份，類似中央政府和地方政府的關係。

習近平要求從長治久安高度 將生物安全納入國安體系

此次新冠肺炎疫情不僅已造成逾1,300人死亡，也嚴重衝擊大陸政經體系。 大陸國家主席習近平坦言，這次抗擊新冠肺炎疫情，是...

陸國台辦抨擊：台獨是比病毒更毒的政治瘟疫

大陸國台辦以發言人馬曉光14日發布一則措辭嚴厲的新聞稿，羅列民進黨政府在滯留湖北台胞返鄉問題、台灣加入世衛組織上的不是，...

運20領銜防疫首執行大型非軍事任務 11軍機飛抵武漢

解放軍包括6架運20在內，及伊爾76、運9等，共11架軍機13日落地武漢投入防疫。這是運20、運9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務，也是運20首執行大型非戰爭軍事任務。

傳中南海下令：人員「自我隔離」 確保兩會不戴口罩

中國兩會3月初雖傳延期，博聞社引述消息報導，中央最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。新冠肺炎疫情緊張，兩會或將延期，但中南海已急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保「不戴口罩」和人民大會堂不會發生「交叉感染」。

接掌港澳辦…通天夏寶龍 曾大拆浙江教堂十字架

兼任港澳辦主任的全國政協副主席夏寶龍，是繼駱惠寧後另一位「退下火線」後被授命投身港澳工作前線的「救火隊」。

談港澳辦人事變動 劉兆佳：張曉明非降職

大陸全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳辦主任，原港澳辦主任張曉明改任港澳辦副主任分管日常工作。大陸全國港澳研究會副會長劉...

人民日報批綠媒：大陸講不講人權 打嘴砲沒用

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，兩岸關係也面臨考驗。大陸官媒人民日報海外網今日刊登一篇文章，對於台灣媒體所言的「這場防疫戰把中國大陸治...

熱門新聞

新冠肺炎病患劫後餘生：從染病到痊癒噩夢般的三周

陸國台辦抨擊：台獨是比病毒更毒的政治瘟疫

新冠肺炎疫情 救了中國大陸口罩業

鴻海旗下裕展 要銷售口罩

鴻海武漢廠 加速拚復工

殘忍！20幾隻寵物被從香港高樓往外丟致死、重傷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。