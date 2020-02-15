2200港人滯留湖北 官員：盡力安排返港

香港政制及內地事務局局長聶德權今天說，目前約有2200名港人滯留中國大陸湖北省，當局會盡力安排他們返港。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）疫情蔓延，聶德權在商業電台節目上發表談話說，安排港人返港需要考慮本地是否有足夠檢疫中心。

他說，如果滯留湖北的港人每次分200人返港，本地檢疫中心可以處理，當局正增加檢疫中心的數量。

聶德權另表示，目前市民對政府信任度低，社會上還發生暴力破壞行為，增加了政府防疫工作的難度；在這種情況下，政府更要說明清楚。

據中國國家衛生健康委員會今早通報，2月14日，中國大陸2019年冠狀病毒疾病死亡病例新增143人，累計死亡1523人；新增確診病例2641例，累計確診6萬6492例。