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陸國台辦抨擊：台獨是比病毒更毒的政治瘟疫

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。圖／取自人民網

大陸國台辦以發言人馬曉光14日發布一則措辭嚴厲的新聞稿，羅列民進黨政府在滯留湖北台胞返鄉問題、台灣加入世衛組織上的不是，並抨擊稱，「台獨行徑傷害兩岸同胞的感情和根本利益，是比病毒更毒的政治瘟疫」。

馬曉光表示，新冠肺炎疫情發生以來，陸方始終把堅持人民群眾生命安全和身體健康放在第一位。對台工作系統高度重視和關懷台胞健康福祉，為在大陸台胞提供防疫服務和生活幫助，醫治台胞患者，通過春節加班機運送部分滯留湖北台胞返鄉，協助各地區台青有序復工復產。許多台胞展現同舟共濟的大義，為疫情防控捐贈資金、物資，貢獻力量。

馬曉光批評，「民進黨當局和台獨勢力利用此次疫情趁火打劫，大搞政治操弄，不斷升高兩岸對立對抗，肆意惡化兩岸關係氣氛，充分暴露出靈魂深處的醜陋」。馬曉光稱，「他們不斷拋出充滿歧視和罔顧人民權益的冷血措施，乃至違背基本道德人倫，讓兩岸婚姻家庭骨肉分離，充分暴露出其所為民主、人權、人道的虛偽。他們在滯留湖北台胞返鄉問題上口是心非，不斷編造疫情防控保障能力不足等各種藉口阻擾拖延，致使仍有近千名台胞返鄉受阻，延宕至今已超過10天」。

馬曉光接著質疑說，「難道這麼多天還做不到能讓這些同胞返鄉的疫情防控安排？這些充分暴露出他們的目的就是能拖則拖、能拖多久就拖多久，台胞何時返鄉根本不在他們考慮之中，他們為了自己的政治利益不惜犧牲台胞的生命健康，毫無起碼的人性良知」。

馬曉光稱，「他們操控輿論，打壓批評台灣團體和人士，操縱綠營政客、綠色媒體與豢養網軍，大肆捏造、散布不時訊息和謠言，對大陸進行攻擊和汙衊，充分暴露出他們利用疫情煽動新一輪反中仇中的陰暗心理」。

他還批評說，「他們絕口不提台灣地區防疫專家1月上旬來武漢實地考察，閉口不談大陸項台方多次通報疫情，死不承認可以從大陸和世衛組織即時獲取疫情及相關技術訊息，惡意編造疫情名稱，無端攻擊世衛組織堅持一個中國原則，編造所謂台灣突破一中原則參與世衛活動的謠言。這充分暴露出他們炒作參與世衛組織活動議題，根本不是出於防疫需要，更不是為了公共衛生安全，而完全是為了政治盤算，借機謀獨。他們挾洋自重，企圖利用疫情煽動台獨意識，完全暴露了『以疫獨謀』的陰謀」。

馬曉光強調，「大陸有能力、有信心打贏疫情防控阻擊戰，更有決心、有能力挫敗各種台獨活動。民進黨當局和台獨勢力一意孤行，必將自食惡果」。

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