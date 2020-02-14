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運20領銜防疫首執行大型非軍事任務 11軍機飛抵武漢

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電
空軍11架運輸機抵武漢。 中國新聞社

解放軍包括6架運20在內，及伊爾76、運9等，共11架軍機13日落地武漢投入防疫。這是運20、運9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務，也是運20首執行大型非戰爭軍事任務。

綜合媒體報導，新冠肺炎疫情持續擴散，傳出先前投入支援的解放軍疫情嚴重，不過13日仍從烏魯木齊、重慶、天津、張家口等地，運送近1000名軍隊到武漢支援抗疫。運20運輸機（Y20）代號鯤鵬，是解放軍新一代軍用大型運輸機，目前已經列裝部隊，是中國空軍戰略轉型的重要軍備。

此次參與抗疫任務的運20運輸機隸屬於兩個單位，分別是西部軍區航空兵某師某團，駐紮在四川邛崍，距離武漢有1200公里；以及中部戰區某師某團，駐紮在河南開封，這也是解放軍第二個運20團的運20運輸機首次公開亮相。

報導指出，中央軍委主席習近平指示，軍隊增派2600名醫護人員支援武漢抗疫，參照武漢火神山醫院運行模式，承擔武漢市泰康同濟醫院、湖北省婦幼保健院光谷院區確診患者醫療救治任務。

此次抽組的軍力來自陸軍、海軍、空軍、火箭軍、戰略支援部隊、聯勤保障部隊、武警部隊多個醫療單位。根據醫院容量和建設進度，軍隊醫護人員將分批投入支援，首批力量1400人於13日抵達武漢，並計畫在第一時間展開相關醫療救治工作。

另據人民日報報導，軍隊支援湖北醫療隊再次出征，又一批醫療隊隊員馳援武漢。執飛此次任務的空軍運輸機機組錄音公開，「保護好自己！等到你們凱旋的時候，我們再接你們回家！」

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