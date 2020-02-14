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談港澳辦人事變動 劉兆佳：張曉明非降職

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳。圖/取自星島網

大陸全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳辦主任，原港澳辦主任張曉明改任港澳辦副主任分管日常工作。大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，張曉明並非被問責、降職，而是港澳辦升格為領導港澳事務的工作機構，北京有意安排更具政治地位的人領導港澳辦，張曉明只是非北京的合適人選。

據星島日報報導，劉兆佳在一個電台節目表示，港澳辦最新的人事變動，加強港澳辦統領香港事務的角色，估計涉及香港內政及外交等各種事務。

劉兆佳並稱，此次的人事變動是意料之內，在中美結構之下，外部勢力介入香港事務，形成內外反對勢力夾攻，香港管治形勢惡劣，香港事務變得更加複雜及嚴峻。

他預料日後香港的管治模式會由北京、港府及愛國力量互相協調，以助駕馭及扭轉現時的政治局面。

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