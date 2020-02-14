接掌港澳辦…通天夏寶龍 曾大拆浙江教堂十字架

兼任港澳辦主任的全國政協副主席夏寶龍，是繼駱惠寧後另一位「退下火線」後被授命投身港澳工作前線的「救火隊」。

夏寶龍生於1952年12月，籍貫天津市，1973年加入中國共產黨，1997年擔任天津市人民政府副市長，先後任中共中央15、16、17屆候補委員。

香港01報導，2002年11月，習近平上任浙江省委書記，夏寶龍2003年從天津市副市長調任浙江省委副書記，成為習近平的第一副手。前後共事四年；其後習當上國家主席，夏也步上浙江第一把手之位，擁有掌一方大政的經驗。

明報報導，夏寶龍在浙江最具爭議事件包括2013年力推「三改一拆」，逾2000間基督教堂的十字架或建築被，引發流血衝突。香港天主教正義和平委員會陳樂信表示，觀乎夏寶龍仕途發展，分析他當年打壓宗教行動「絕對不是沒有中央首肯的」。

香港01分析，環顧夏寶龍數十年履歷，皆未與港澳事務有直接關係。夏寶龍與1月被任命執掌中聯辦的駱惠寧，有許多相似之處，反映北京對港策略、改革港澳工作系統的思路。

BBC報導，香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權表示，夏寶龍不像之前幾任主任只有處理港澳事務的經驗而沒有全面管制地方乃至國家級別的經驗，再加上這次由新任中聯辦主任駱惠寧兼任港澳辦副主任，是「直通天庭」的角色，顯示上至港澳辦，下至前線的中聯辦，將開始與中央路線接軌。

香港經濟日報報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，是次任命顯示中央對港政策有大轉變，提升港澳工作系統地位和功能，改由更有政治能力及威望者領導，認為夏寶龍未曾涉獵港澳事務，可大刀闊斧處理香港事務。

全國人大常委譚耀宗指出，夏寶龍有地方主政經驗，現為國家領導人級別，任命反映中央對港澳工作重視，至於中聯辦主任兼任港澳辦副主任，是將中聯辦納入港澳辦架構，認為有關安排有利協調工作，提升工作效率。