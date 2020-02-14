傳中南海下令：人員「自我隔離」 確保兩會不戴口罩

中國兩會3月初雖傳延期，博聞社引述消息報導，中央最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。新冠肺炎疫情緊張，兩會或將延期，但中南海已急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保「不戴口罩」和人民大會堂不會發生「交叉感染」。

據報導，關於新冠肺炎，包括國家主席習近平在內的中南海最高層從正月初一以來，就已經臨時緊急召開了兩次常務會。這兩次常務會反覆「研究」的「其他事項」，就包括原定3月召開的全國人大和政協兩會。

該報導引述消息指，對習近平而言，不僅要親自指揮，最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。

據消息透露，延遲召開兩會的建議由中南海核心智囊和御用團隊最早提出，在鼠年第一次常務會上就引發激烈爭論，但第二次常務會，氣氛有所緩和。消息稱，鑒於新冠肺炎仍存眾多變數，中國經濟又確實雪上加霜；七常委就向來「板上釘釘」的3月兩會「能不能」開和「該不該」開，進行了「相對理性」的評估。

報導引述消息說，儘管中國經濟面臨復甦的緊迫性，全國各地從本周起已陸續復工。但是兩會復會還是延期，完全取決於新冠肺炎疫情的控制情況。七常委正在密切關注各地不斷變化的疫情數字。

報導說，不過，分別由人大委員長栗戰書和政協主席汪洋領銜的人大和政協籌備組，已經要求各代表團重新認真審核與會代表、媒體和特勤及其他服務人員的資格，確保所有與會人員無一確診、疑似或潛伏期人員。

報導稱，無論兩會延期與否，實際上，中南海已經急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保兩會召開期間能夠「不戴口罩」開會，人民大會堂和所有分會場及媒體中心和下榻酒店絕對不發生「交叉感染」。

據報導，兩會召開的最終日期，仍待七常委最終定奪，官方也將在第一時間回應這一「國際關切」。

報導稱，近萬人戴上口罩，走進人民大會堂，端坐三小時聽「政府工作報告」，將是怎樣的「風景」？報導稱「小處著眼」，如果總理李克強在台上咳嗽或者擦汗，甚至突然昏倒，怎麼辦？