快訊

滯武漢台商第二班包機遙遙無期 陳時中：121人名單已備妥

日本疑現新冠肺炎社區感染 我提升日旅遊警示第一級注意

傳中南海下令：人員「自我隔離」 確保兩會不戴口罩

世界日報 / 中國新聞組／北京14日電

中國兩會3月初雖傳延期，博聞社引述消息報導，中央最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。新冠肺炎疫情緊張，兩會或將延期，但中南海已急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保「不戴口罩」和人民大會堂不會發生「交叉感染」。

據報導，關於新冠肺炎，包括國家主席習近平在內的中南海最高層從正月初一以來，就已經臨時緊急召開了兩次常務會。這兩次常務會反覆「研究」的「其他事項」，就包括原定3月召開的全國人大和政協兩會。

該報導引述消息指，對習近平而言，不僅要親自指揮，最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。

據消息透露，延遲召開兩會的建議由中南海核心智囊和御用團隊最早提出，在鼠年第一次常務會上就引發激烈爭論，但第二次常務會，氣氛有所緩和。消息稱，鑒於新冠肺炎仍存眾多變數，中國經濟又確實雪上加霜；七常委就向來「板上釘釘」的3月兩會「能不能」開和「該不該」開，進行了「相對理性」的評估。

報導引述消息說，儘管中國經濟面臨復甦的緊迫性，全國各地從本周起已陸續復工。但是兩會復會還是延期，完全取決於新冠肺炎疫情的控制情況。七常委正在密切關注各地不斷變化的疫情數字。

報導說，不過，分別由人大委員長栗戰書和政協主席汪洋領銜的人大和政協籌備組，已經要求各代表團重新認真審核與會代表、媒體和特勤及其他服務人員的資格，確保所有與會人員無一確診、疑似或潛伏期人員。

報導稱，無論兩會延期與否，實際上，中南海已經急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保兩會召開期間能夠「不戴口罩」開會，人民大會堂和所有分會場及媒體中心和下榻酒店絕對不發生「交叉感染」。

據報導，兩會召開的最終日期，仍待七常委最終定奪，官方也將在第一時間回應這一「國際關切」。

報導稱，近萬人戴上口罩，走進人民大會堂，端坐三小時聽「政府工作報告」，將是怎樣的「風景」？報導稱「小處著眼」，如果總理李克強在台上咳嗽或者擦汗，甚至突然昏倒，怎麼辦？

新冠肺炎 南海 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

經部：2月底前新冠肺炎疫情若未控制 台廠供應鏈「慘」

報警也沒用！ 台男星遭英國飯店軟禁　驚恐上臉書求救

疫情燒 醫師：不要叫醫師開「非流感診斷書」浪費醫療資源

新冠肺炎疫情未歇 消保處：電影院、KTV防疫措施待加強

相關新聞

中共中央直接管治 夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任

中國大陸國務院13日發布任免國家公務人員，現年68歲、全國政協副主席兼秘書長的夏寶龍，兼任國務院港澳事務辦公室主任。

新冠肺炎疫情未散 香港學生復課時間再延至3月16日

鑑於2019年冠狀病毒（武漢肺炎，COVID-19）疾病疫情未散，香港當局再度延後中小學和幼兒園復課時間至3月16日

中美兩條航線 獲准復飛

大陸民用航空局昨（12）日表示，多數國家表示疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班，11日已有40多個國家的航空當局予以積極回應。其中，美運輸部已批准兩條航線，滿足特殊時期提高中美航班的短期需求。

運20領銜防疫首執行大型非軍事任務 11軍機飛抵武漢

解放軍包括6架運20在內，及伊爾76、運9等，共11架軍機13日落地武漢投入防疫。這是運20、運9兩型運輸機首次參加醫療物資運送任務，也是運20首執行大型非戰爭軍事任務。

傳中南海下令：人員「自我隔離」 確保兩會不戴口罩

中國兩會3月初雖傳延期，博聞社引述消息報導，中央最頭疼的問題，還是兩會能否如期召開。新冠肺炎疫情緊張，兩會或將延期，但中南海已急令所有與會人員進入「自我隔離」狀態，以確保「不戴口罩」和人民大會堂不會發生「交叉感染」。

接掌港澳辦…通天夏寶龍 曾大拆浙江教堂十字架

兼任港澳辦主任的全國政協副主席夏寶龍，是繼駱惠寧後另一位「退下火線」後被授命投身港澳工作前線的「救火隊」。

談港澳辦人事變動 劉兆佳：張曉明非降職

大陸全國政協副主席夏寶龍兼任國務院港澳辦主任，原港澳辦主任張曉明改任港澳辦副主任分管日常工作。大陸全國港澳研究會副會長劉...

人民日報批綠媒：大陸講不講人權 打嘴砲沒用

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，兩岸關係也面臨考驗。大陸官媒人民日報海外網今日刊登一篇文章，對於台灣媒體所言的「這場防疫戰把中國大陸治...

應勇接湖北省委書記 柯文哲：習近平開始用自己親信

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，中國大陸的湖北省屬重災區，傳出原湖北省委書記蔣超良遭免職，改由上海市長應勇接任，由於過去4年「上海-台...

應勇履新湖北書記 昨召開應對新冠肺炎專題會

剛上任的湖北省委書記應勇昨日主持召開專題會，研究湖北省與武漢市應對新冠肺炎的疫情工作。應勇指出，控制源頭是關鍵，要求將防...

救命！陸已進口7.3億隻口罩

新冠病毒疫情爆發以來，對防護口罩的需求以爆炸性的速度在增長。中國海關總署12日發布數據，1月24日（除夕）至2月11日，全國海關共驗放進口疫情防控物資8.7億件，價值28.4億元。其中，口罩7.3億隻。

日本街道掛條幅 為武漢加油

近日，日本大阪的地標級街區道頓堀商業街打出條幅，上面分別用中文和日文寫著「挺住武漢」、「加油武漢」，為中國鼓勁。

熱門新聞

武漢13日驚傳巨響 官方稱「音爆」網友直說不可能

學者警告 新冠肺炎疫情蔓延恐引爆大陸企業違約潮

IMF：大陸可望出現V型復甦

蘋果宣布 北京五家直營門市14日恢復營業

應勇接湖北省委書記 柯文哲：習近平開始用自己親信

生日宴因肺炎疫情被取消 老翁竟綁鞭炮淋汽油要脅自焚

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。