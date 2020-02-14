陸全國政協副主席 接掌港澳辦

大陸國務院昨日宣布，大陸現任十三屆全國政協副主席兼秘書長夏寶龍兼任大陸國務院港澳辦主任，免去張曉明國務院港澳辦主任職務。香港特首林鄭月娥表示，夏寶龍兼任港澳辦主任體現北京重視港澳事務。

新華社報導，夏寶龍兼任港澳辦主任，原港澳辦主任的張曉明則改任港澳辦分管日常工作的副主任（正部長級）。中共中央政府駐香港、澳門聯絡辦公室主任的駱惠寧與傅自應，則兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

林鄭月娥昨天發聲明表示，歡迎全國政協副主席夏寶龍兼任大陸國務院港澳辦主任。港澳辦是主管香港事務的中央政府機構，與特區政府關係密切，由夏寶龍兼任港澳辦主任體現中央政府重視港澳事務。

林鄭月娥表示，他深信在夏寶龍領導下，港澳辦會繼續支持特區政府的工作，全面及貫徹落實「一國兩制」，推進香港各方面的發展，確保香港長期繁榮穩定。

香港反送中運動發展至此，北京已撤換主管港澳事務兩個中央部門的一把手，值得注意的是夏寶龍與駱惠寧均有主政過地方的經驗。夏寶龍一九五二年出生，現今六十七歲，本已退居二線，曾在天津與浙江工作。其工作歷任天津市副市長、浙江省委副書記、書記等職，在二○○三年任中共浙江省委副書記時，為時任浙江省委書記習近平的「副手」。

夏寶龍任大陸國務院港澳辦主任，有觀察認為，夏寶龍是退居二線後復出，不會考慮日後仕途影響，可在處理香港事務時貫徹北京的政策，此外他與香港的政經利益無糾葛，能更好的處理香港問題。而張曉明僅為遭「降職」而非撤職，可能代表北京未完全否定張曉明，長期在香港工作的張曉明仍然有他的價值。

香港民主派召集人陳淑莊擔憂，港澳辦的人事調動表示出北京對港政策轉趨強硬的訊號。他表示，夏寶龍過去在地方工作時曾雷厲風行，擔心他兼任港澳辦主任後，對港政策和「止暴制亂」的態度更趨強硬。