蘋果宣布 北京五家直營門市14日恢復營業

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
在停業近兩周後，蘋果公司宣布，位於北京的五家Apple Store將於14日重新恢復營業。（美聯社）

疫情影響停業近兩周後，蘋果官網13日晚間公告，蘋果位於北京的五家門店將於2月14日重新恢復營業，營業時間為11時至18時，與先前正常營業時間明顯縮短。據悉，這應是為配合當前新冠肺炎（武漢肺炎）疫情防控而進行的調整。

蘋果中國官網2月1日公告，基於防疫考量，即日起至2月9日24時，中國大陸所有Apple Store將臨時關閉。此前蘋果已宣布臨時關閉位於青島、南京和福州的三家Apple Store，其他省市直營店也已縮短營業時間。蘋果目前在中國大陸共有42家門店。

蘋果公司當時在一份聲明中稱，「我們心裡掛念著那些受冠狀病毒最直接影響的人們，以及夜以繼日研究和控制該疫情的工作人員。從即日起至2月9日，出於極其慎重考慮並根據專家的最新建議，我們將關閉在中國大陸的所有辦公室、零售店和呼叫中心。Apple在中國的線上商店仍正常營業。我們將繼續密切關注事態，並期待我們的零售店儘快恢復營業。」

蘋果官網早前原本顯示，2月9日至14日各門店仍持續關閉。目前除北京門店將於14日恢復營業外，蘋果在大陸其他城市的門店仍將持續關閉，何時能重新恢復營業目前仍不得而知。

為避免新冠肺炎疫情對經濟造成太大的衝擊，北京當局正敦促大陸各地，在疫情可控的情況下，協助企業儘快恢復正常運作。

據新華社報導，中共中央總書記習近平在12日召開的中共中央政治局常務委員會上就要求，非疫情防控重點地區要以實行分區、分級精準防控為抓手，統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復。

習近平表示，各級黨委和政府要實事求是做好防控工作，對偏頗和極端做法要及時糾正，不搞簡單化一關了之、一停了之，盡可能減少疫情防控對群眾生產生活的影響。

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