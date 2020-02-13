中央領導小組稱要將湖北作為疫情防控重中之重

身兼中國應對新型肺炎疫情工作領導小組組長的中共總理李克強，十三日主持小組會議。會議指出，要繼續將湖北省，特別是武漢市作為疫情防控的重中之重，孝感、黃岡等地，要採取與武漢同等的隔離救治措施，湖北及武漢要強化通道管控，切實做到內防擴散、外防輸出。

據香港電台，該會議稱，各地要抓好群防群控，有序恢復生產生活秩序，完善診治方案，抓緊投放臨床有效藥物，提高治愈率、降低死亡率。

另外，湖北省召開領導幹部會議，新任湖北省委書記應勇強調，肺炎疫情形勢仍然嚴峻，任務艱巨，必須以更大決心、更果斷措施、更有效辦法，打好疫情防控，堅決遏制疫情擴散蔓延勢頭。