湖北：企業不早於2月20日前復工

湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部今（13）日公告，省內各類企業不早於2月20日24時前復工。省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園延期開學。湖北原本14日復工已較其它省市晚了四天，這次將再延後一周。

中證網報導，為進一步加強疫情防控工作，有效減少人員流動聚集，阻斷疫情傳播，切實保障人民群眾生命安全和身體健康，湖北省重大突發公共衛生事件I級響應機制的有關規定，延遲企業復工和學校開學。

企業復工方面，湖北省內各類企業不早於2月20日24時前復工。涉及疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、保障公共事業運行必需（供水、供電、油氣、通信等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其他涉及重要國計民生的相關企業除外。

此外，復工企業要嚴格落實各項疫情防控措施，依法保障勞動者合法權益。各行業主管部門要加強對企業防疫工作的指導和監督。

學校開學部分，湖北省內大專院校、中小學、中職學校、技工院校、幼兒園延期開學。具體開學時間，將根據疫情防控情況，經科學評估後確定，並提前向社會公布。