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陸配子女入境政策遭撤回 陸委會：虛心檢討

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
陸委會發言人邱垂正。聯合報系資料照片

湖北省台辦昨（12）日再度指控蔡政府以種種藉口阻撓拖延東方航空運送台胞返台，陸委會發言人邱垂正今（13）日重申處理三原則，包括必須提升防檢疫的確實度、優先人員名單並必須與我方協商並達成一致。

邱垂正表示，我方也必須先做好隔離醫療處所的充分準備，以兼顧整體防疫的需求並確保返台人員能得到妥適的照顧，政府會持續秉持防疫第一、弱勢優先、充分準備量力而為的原則，持續與陸方溝通討論，目前沒有進一步的說明。

湖北省台辦的指控，直指第二批滯留湖北台胞迄今無法返台的原因，是卡在蔡政府不同意陸方派遣東航執行運送任務；而蔡政府則希望派遣國籍航空公司前往武漢接人。

至於接返作業延宕之今沒有下文，是否因兩岸由誰派機而卡住？邱垂正不願進一步說明。

對於陸委會日前提出的陸配子女入境政策在總統蔡英文指示下撤回，邱垂正說，由於引發社會高度擔憂，陸委會已經虛心檢討，同時也提出改進相關的決策溝通模式，目的是要防堵疫情，守護台灣作為最優先的考量。

湖北省委書記、武漢市長及港澳辦主任今同遭撤換，邱垂正說，陸委會已注意到相關的人事更迭，但陸委會對中共人事一向不予評論。

不過邱垂正表示，中共處理重大突發事件，往往藉由資訊及決策不透明的封閉體制，透過強力維穩及加大內外宣傳力度來降低衝擊，據研判，疫情嚴峻的形勢將對大陸社會、經濟發展造成重大影響，且大陸民眾對中共當局處理疫情不滿的能量也持續在上升，疫情持續嚴峻，也凸顯出中共專制制度的缺陷，反映當前治理體系與能力的不足。

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