武漢小區封閉 傳銷團伙「斷糧」自首

中國新聞組／北京13日電

新冠肺炎疫情爆發以來，武漢民眾大多待在家裡避免傳染。日前，有一對年輕男女向小區值守人員求助，稱自己心慌、焦慮、發熱，而且食物耗盡。經調查，這一屋六人疑似傳銷團伙，自大年30以來，食宿、健康均無人管理。考慮疫情當前，相關單位對他們進行訓誡，要求他們在家自我隔離，不許外出。

長江網報導，武漢一對廣東口音的年輕男女10日走到小區管理室，他們自稱，去年11月被老鄉以投資賺大錢為由誘騙來武漢，現食物耗盡；其中女子稱自己心慌、焦慮、發熱，希望得到幫助。

民警、社區工作人員立刻來到租屋處，對屋內四男二女測量體溫，發現分別來自廣東、廣西，均為90後。對於女子聲稱的心慌、發熱問題，經工作人員反覆測量體溫，沒有發現體溫異常情況。

社區人員表示，疫情爆發以來，社區多次排查發熱病人，該出租屋的四男二女，白天不發聲響，夜間不開燈，造成無人居住假象。他說，「這601號房，他上去過多次，敲門不開，用喇叭喊也沒人應聲」。

社區工作人員為他們分發了口罩，對室內日用品和個人隨身物品進行噴灑消毒。並提醒他們，疫情當前，出租屋里人多，要戴口罩，防止病毒交叉傳播，如生活物資短缺可向社區報告，社區安排專人送菜上門。

據悉，市場監督部門工作人員查獲了涉嫌「傳銷」培訓學習筆記資料若干份。考慮當前疫情因素，相關部門依照相關法律法規，對相關人員信息予以核對採集，並進行了訓誡。同時要求他們在家自我隔離，不許外出。