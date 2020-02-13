快訊

上海市長空降湖北救肺炎，魔都市民為何「歡慶不送」？

日本新冠肺炎再添例 東京計程車司機疑載過陸客確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢小區封閉 傳銷團伙「斷糧」自首

世界日報 / 中國新聞組／北京13日電

中國新聞組／北京13日電

新冠肺炎疫情爆發以來，武漢民眾大多待在家裡避免傳染。日前，有一對年輕男女向小區值守人員求助，稱自己心慌、焦慮、發熱，而且食物耗盡。經調查，這一屋六人疑似傳銷團伙，自大年30以來，食宿、健康均無人管理。考慮疫情當前，相關單位對他們進行訓誡，要求他們在家自我隔離，不許外出。

長江網報導，武漢一對廣東口音的年輕男女10日走到小區管理室，他們自稱，去年11月被老鄉以投資賺大錢為由誘騙來武漢，現食物耗盡；其中女子稱自己心慌、焦慮、發熱，希望得到幫助。

民警、社區工作人員立刻來到租屋處，對屋內四男二女測量體溫，發現分別來自廣東、廣西，均為90後。對於女子聲稱的心慌、發熱問題，經工作人員反覆測量體溫，沒有發現體溫異常情況。

社區人員表示，疫情爆發以來，社區多次排查發熱病人，該出租屋的四男二女，白天不發聲響，夜間不開燈，造成無人居住假象。他說，「這601號房，他上去過多次，敲門不開，用喇叭喊也沒人應聲」。

社區工作人員為他們分發了口罩，對室內日用品和個人隨身物品進行噴灑消毒。並提醒他們，疫情當前，出租屋里人多，要戴口罩，防止病毒交叉傳播，如生活物資短缺可向社區報告，社區安排專人送菜上門。

據悉，市場監督部門工作人員查獲了涉嫌「傳銷」培訓學習筆記資料若干份。考慮當前疫情因素，相關部門依照相關法律法規，對相關人員信息予以核對採集，並進行了訓誡。同時要求他們在家自我隔離，不許外出。

疫情 口罩
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

台灣治療武漢肺炎經驗 投書權威醫學期刊

考選部：2月國考須戴口罩 3月後視疫情調整考期

洩壓武漢肺炎民怨？上海市長空降湖北救火，魔都市民為何「歡慶不送」

武漢疫情 工研院：台灣製造行銷全球影響較小

相關新聞

堅持稱新冠肺炎為武漢肺炎 新華社批民進黨：冷血

台灣中央流行疫情指揮中心12日表示，為便於民眾理解，將繼續把新型冠狀病毒感染的肺炎簡稱為「武漢肺炎」。對此，新華社13日...

中共中央直接管治 夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任

中國大陸國務院13日發布任免國家公務人員，現年68歲、全國政協副主席兼秘書長的夏寶龍，兼任國務院港澳事務辦公室主任。

中共6架運-20首次投入武漢防疫

中共解放軍包括6架運-20在內，及伊爾76、運-9等，共11架軍機今日落地武漢，投入防疫。觀察者網報導，這是運-20、運...

新冠肺炎疫情未散 香港學生復課時間再延至3月16日

鑑於2019年冠狀病毒（武漢肺炎，COVID-19）疾病疫情未散，香港當局再度延後中小學和幼兒園復課時間至3月16日

中美兩條航線 獲准復飛

大陸民用航空局昨（12）日表示，多數國家表示疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班，11日已有40多個國家的航空當局予以積極回應。其中，美運輸部已批准兩條航線，滿足特殊時期提高中美航班的短期需求。

武漢小區封閉 傳銷團伙「斷糧」自首

中國新聞組／北京13日電 新冠肺炎疫情爆發以來，武漢民眾大多待在家裡避免傳染。日前，有一對年輕男女向小區值守人員求助，稱自己心慌、焦慮、發熱，而且食物耗盡。經調查，這一屋六人疑似

廣州豪宅群聚感染 1棟樓6確診 住戶連夜撤至酒店集體隔離

中國新聞組／北京13日電 廣州疑似爆發17年前香港淘大花園的住宅大廈集體感染事件。繼香港康美樓發生社區感染後，廣州海珠區豪宅保利天悅第18棟樓先後發生6個確診病例，涉及15樓、25樓和2

湖北十堰「戰時管制」 網友：說疫情改善怎越來越嚴格

儘管中國防疫專家稱新型冠狀病毒肺炎疫情多地出現緩和，湖北疫情仍急速擴散。地方防疫不僅不敢大意，還「加碼」升級，湖北十堰市張灣區12日深夜就發布公告，即起對所有樓棟實施全封閉管理。這是，以14天為一周期，視全市及張灣區疫情防控效果，予以提前解除或持續實施。這是中國第一個實施「戰時管理」的全封閉地區。

10港人湖北確診最小12歲 議員轟港府瞞疫情

爆發新型冠狀病毒的武漢上月23日「封城」，逾2000港人滯留湖北，港府一直無交代有滯留者確診，至昨日凌晨有傳媒報導有滯留港人確診後，港府昨午首度交代有3個港人家庭共10人在湖北確診。有議員砲轟港府隱瞞疫情，並稱基於人道立場，應盡快包機接滯留者返港

買不到口罩…香港銀髮族上街遊行 嗆林鄭下台

口罩想買沒得買，香港銀髮族12日下午發起遊行，從中環遮打花園出發前往禮賓府，向特首林鄭月娥請願。有參與遊行的婆婆表示，排了很多次隊都買不到口罩，唯有用手帕及防塵紙自製口罩，她批評林鄭政府離譜，所有官員應該問責下台

長期在公檢法系統任職 應勇任湖北省委書記

中共中央決定，現年63歲應勇任湖北省委書記，有著37年政法工作經驗的他，曾在任職浙江高院院長期間，浙江的法院工作受到時任...

湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的源地和重災區，「一把手」緊急換將，中共中央決定，上海市委副書記、市長應勇任湖北省委委員、常委、書記，換下蔣超良...

熱門新聞

湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

昆山仁寶集團員工一天量六次體溫 富士康用餐一人一桌

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

習近平：打贏疫情人民戰爭 實現全年發展目標

堅持稱新冠肺炎為武漢肺炎 新華社批民進黨：冷血

中美兩條航線 獲准復飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。