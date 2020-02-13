廣州豪宅群聚感染 1棟樓6確診 住戶連夜撤至酒店集體隔離

中國新聞組／北京13日電

廣州疑似爆發17年前香港淘大花園的住宅大廈集體感染事件。繼香港康美樓發生社區感染後，廣州海珠區豪宅保利天悅第18棟樓先後發生6個確診病例，涉及15樓、25樓和27樓的02號單位。專家認為，該大樓可能存在不明傳染源，透過排汙管道或電梯傳播，當局要求住戶連夜撤離，轉送定點酒店集中隔離14天，但卻有豪宅住戶集體拒隔離。

綜合媒體報導，廣州市海珠區12日公告，將搬遷該區琶洲保利天悅花園小區18棟樓全體住戶至指定場所，實施隔離觀察。這份公告指出，截至2月11日，保利天悅18棟共有6例新冠肺炎確診病例。11日晚，海珠區決定分批將該棟樓全體住戶撤離到指定所，實施為期14日的集中隔離和醫學觀察，並對該小區進行連續、全面的消毒。

根據廣州市衛健委公布數據，該樓盤分別在4日、8日、9日出現確診病例，確診病例的住處最遠相隔超過10層樓。

廣州海珠官方微博發出通報，指該樓盤第18棟相繼發生三戶新冠肺炎疫情，專家組建議將大廈全體住戶搬出，進行集中醫學觀察。由於該棟大樓先後有3戶共6人確診，當局擔心病毒可能經共用升降機或排汙管道傳播，緊急疏散全棟大廈住戶，轉移到江悅酒店和維也納酒店安排隔離14日。

但豪宅內的「富豪」住戶們對集體隔離指令多有抗拒，認為在飯店內隔離「不一定比留在大樓更安全」，質疑確診住戶可能是在電梯或其他地方受感染，無涉糞管「洩毒」，一度與衛生人員對峙，而當局最後竟也退讓，僅將16戶送入徵用的飯店內集體隔離。

上月23日該大樓余姓住戶的妻子在已出現咳嗽、發燒等疑似症狀的情況下，仍駕車與父母從疫情發生地返回廣州市海珠區的家中。上月27日至31日期間，余某及其家人均被確診染病。由於余姓住戶曾隱瞞家人出入疫情發生地，公安已對余姓住戶以涉嫌妨害傳染病防治罪立案偵查。

廣東省人民代表大會常委會11日召開緊急會議，授權「縣級以上地方政府」（廣州、深圳），在必要時可依法緊急徵用房屋、設施、物資等作緊急防疫應變。這次社區居民遭移至指定飯店集中隔離，顯示廣州已開始徵用飯店作為隔離場所。