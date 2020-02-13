湖北十堰「戰時管制」 網友：說疫情改善怎越來越嚴格

儘管中國防疫專家稱新型冠狀病毒肺炎疫情多地出現緩和，湖北疫情仍急速擴散。地方防疫不僅不敢大意，還「加碼」升級，湖北十堰市張灣區12日深夜就發布公告，即起對所有樓棟實施全封閉管理。這是，以14天為一周期，視全市及張灣區疫情防控效果，予以提前解除或持續實施。這是中國第一個實施「戰時管理」的全封閉地區。

十堰晚報報導，十堰張灣疫情防控指揮部發布「張灣區全域實施戰時管制的緊急通告」稱，從12日24：00起實施戰時管制，所有樓棟實施全封閉管理。以14天為一周期，視全市及張灣區疫情防控效果，予以提前解除或持續實施。

北京青年報報導，截至11日24時，湖北全省新型冠狀肺炎累計一千多名死亡病例中，十堰市1例，病死率0.19%，為全省最低。

通告中說，除了醫護人員、醫藥物資從業人員、抗疫公務人員和水電油氣、通訊網路、糧食蔬菜等基本民生保障從業人員外，所有居民一律不得出入樓棟，所有小區、庭院、居民點一律嚴格封控，非抗疫等車輛一律禁止出入。所有居民區基本生活必需物資，由鄉鎮街道及村（居）委會負責定時、定品種、定價格配送，急需藥品則實施代購服務。

所有小區、庭院、居民點，一律由鄉鎮街道、村居委會統籌安排市、區下沉幹部和鄉鎮街道、村兩級幹部以及村民、物業人員24小時值守把守，不符合特定批准情形的居民一律禁止出門、出樓或出小區。強行衝闖出入口設置的隔離、警戒、封控設施的，一律拘留。

不過對於這份通告，網友表示不解。網友問：「不是疫情有很大改善？怎麼越來越嚴格了？」、「病死率全省最低，防疫規格卻全省最高，到底哪裡是重災區啊？」也有網友說，他們住的地方都封閉14天了，「不知道十堰為什麼才剛剛開始？」