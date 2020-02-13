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買不到口罩…香港銀髮族上街遊行 嗆林鄭下台

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電
沒口罩，港銀髮族遊行請願，另有人偷口罩被捕。 美聯社

口罩想買沒得買，香港銀髮族12日下午發起遊行，從中環遮打花園出發前往禮賓府，向特首林鄭月娥請願。有參與遊行的婆婆表示，排了很多次隊都買不到口罩，唯有用手帕及防塵紙自製口罩，她批評林鄭政府離譜，所有官員應該問責下台。

美國之音報導，三星期以來，市面上一直出現口罩荒，有香港市民形容目前的情況比17年沙士疫情時更慘，因為當年不至於買不到口罩。遊行團體要求政府交代懲教署監獄囚犯生產的口罩去向，質疑為何這些供應政府部門及醫療機構使用的口罩流出市面售賣。

帶頭的幾名遊行人士手持用一塊白布製作的大型仿製口罩，寫上全面封關、武漢肺炎是人禍等訴求，有很多遊行人士高舉「CSI口罩去邊」的標語，也有人高呼「林鄭落地獄」等抗議口號。

明報報導，除了銀髮族抗議，遊行隊伍也出現不少年輕人。年僅14歲的國二生曾同學表示，媽媽是醫護人員，曾照護一名因「搶口罩跑得不夠快」，跌倒遭踩斷肋骨的婆婆，他因此感到心痛，於是參與遊行。

將軍澳男子 偷口罩被捕

另外，防疫口罩短缺竟成為偷取目標，一名男子就因為偷取口罩被警方逮捕。

官方香港電台報導，警方在九龍將軍澳翠琳邨一個住所拘捕了涉案的38歲男子，他涉嫌與近期區內發生的3起車內盜竊案有關，包括偷走一盒50個口罩和一些醫療用品。

2019冠狀病毒疾病在本地蔓延後，市民搶購口罩防疫，但由於海外供貨量不足，以致口罩供不應求，每次有商店公開販售時，都有數百或千人以上排隊購買。市民買不到口罩，把矛頭指向政府，令港府承受很大壓力。

為應付港人需求，港府也正積極對外訂購口罩，香港電台在另一則報導中引述政府物流服務署指出，署方訂購了超過5300萬個口罩，至今送出的約有400萬個。但署方沒有說明這些口罩何時抵港，以及會否提供給市民等。

香港經濟日報報導，香港眾志在美國採購到10萬個口罩，將會交由指定區議員派給社區有需要人士，再放上眾志網店以低於成本價發售。香港眾志於臉書公布，口罩在12日晚上發售，每人限購一盒。

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