10港人湖北確診最小12歲 議員轟港府瞞疫情

爆發新型冠狀病毒的武漢上月23日「封城」，逾2000港人滯留湖北，港府一直無交代有滯留者確診，至昨日凌晨有傳媒報導有滯留港人確診後，港府昨午首度交代有3個港人家庭共10人在湖北確診。有議員砲轟港府隱瞞疫情，並稱基於人道立場，應盡快包機接滯留者返港。

數度提滯鄂港人 無說確診

明報報導，政制及內地事務局長聶德權上月底說有1300名港人在湖北，香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢2月6日在facebook稱有2000港人在湖北，特首林鄭月娥8日提及將送藥給滯留湖北港人，各官員全無提及滯留港人染病。

據報導，公民黨議員郭家麒稱不可能一天內爆出10宗滯留者確診，直指政府瞞疫。他稱10日已去信聶德權要求協助滯留武漢港人返港，認為港府若不接他們回港，就是見死不救。工黨荃灣區議員趙恩來稱，港府應包機分階段撤走港人。經民聯表示，在接載滯留湖北港人回港一事上，已與有關航空公司接洽，希望他們提供協助同支持。

港府稱當地不容染病者離開

香港電台報導，政制及內地事務局表示，有3個家庭合共10名港人在湖北感染新型冠狀病毒，年齡介乎12至65歲，涉及6男4女。至於會否將有關病人送回香港，當局表示，當地政府不容許感染新型冠狀病毒的人士離開。

其中一個4人家庭全部確診，兩男兩女，24至65歲，由駐武漢辦事處安排入住武漢的醫院，另一個4人家庭，當中3人確診，兩男一女，36至62歲，其中兩人獲駐武漢辦安排入住武漢醫院，其餘一人自行入院。最後一個3人家庭則全部確診，兩男一女，12至48歲，自行入住恩施的醫院，並沒有向特區政府求助。

報導稱，10名港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，屬港資的武漢亞心總醫院職員說，亞心總醫院有400個床位，醫院幾乎每層都有「新冠」病人，醫院職員表示，不清楚收治港人的具體數目。

10名在湖北的確診港人中，有3人在恩施，滯留恩施農村的港人表示，當地政府近日加強「封村」，由於他在過年前已購入糧食，生活暫時不成問題，但他服用的長期藥只剩大半個月份量。

梁先生又說，擔心疫情進一步擴散到農村，當地醫療設施不足，到時只能「等死」。