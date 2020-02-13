快訊

確診病例全球第二高：武漢肺炎威脅下的日本社會

防疫讀書札記：新冠肺炎升溫，中國模式的成與敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

10港人湖北確診最小12歲 議員轟港府瞞疫情

世界日報 / 香港新聞組／香港13日電
10名港人在湖北確診新型肺炎，議員轟港府瞞疫情。 香港中國通訊社

爆發新型冠狀病毒的武漢上月23日「封城」，逾2000港人滯留湖北，港府一直無交代有滯留者確診，至昨日凌晨有傳媒報導有滯留港人確診後，港府昨午首度交代有3個港人家庭共10人在湖北確診。有議員砲轟港府隱瞞疫情，並稱基於人道立場，應盡快包機接滯留者返港。

數度提滯鄂港人 無說確診

明報報導，政制及內地事務局長聶德權上月底說有1300名港人在湖北，香港駐武漢經濟貿易辦事處主任馮浩賢2月6日在facebook稱有2000港人在湖北，特首林鄭月娥8日提及將送藥給滯留湖北港人，各官員全無提及滯留港人染病。

據報導，公民黨議員郭家麒稱不可能一天內爆出10宗滯留者確診，直指政府瞞疫。他稱10日已去信聶德權要求協助滯留武漢港人返港，認為港府若不接他們回港，就是見死不救。工黨荃灣區議員趙恩來稱，港府應包機分階段撤走港人。經民聯表示，在接載滯留湖北港人回港一事上，已與有關航空公司接洽，希望他們提供協助同支持。

港府稱當地不容染病者離開

香港電台報導，政制及內地事務局表示，有3個家庭合共10名港人在湖北感染新型冠狀病毒，年齡介乎12至65歲，涉及6男4女。至於會否將有關病人送回香港，當局表示，當地政府不容許感染新型冠狀病毒的人士離開。

其中一個4人家庭全部確診，兩男兩女，24至65歲，由駐武漢辦事處安排入住武漢的醫院，另一個4人家庭，當中3人確診，兩男一女，36至62歲，其中兩人獲駐武漢辦安排入住武漢醫院，其餘一人自行入院。最後一個3人家庭則全部確診，兩男一女，12至48歲，自行入住恩施的醫院，並沒有向特區政府求助。

報導稱，10名港人在湖北確診感染新型冠狀病毒，屬港資的武漢亞心總醫院職員說，亞心總醫院有400個床位，醫院幾乎每層都有「新冠」病人，醫院職員表示，不清楚收治港人的具體數目。

10名在湖北的確診港人中，有3人在恩施，滯留恩施農村的港人表示，當地政府近日加強「封村」，由於他在過年前已購入糧食，生活暫時不成問題，但他服用的長期藥只剩大半個月份量。

梁先生又說，擔心疫情進一步擴散到農村，當地醫療設施不足，到時只能「等死」。

香港 新型冠狀病毒 疫情
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

新冠肺炎疫情問責大換將 湖北書記、省長、武漢書記全換人

中共濟南市委書記王忠林 調任武漢一把手

湖北新冠肺炎確診病例暴增 專家：非疫情變壞

防控不力蔣超良被免職 上海市長應勇任湖北省委書記

相關新聞

堅持稱新冠肺炎為武漢肺炎 新華社批民進黨：冷血

台灣中央流行疫情指揮中心12日表示，為便於民眾理解，將繼續把新型冠狀病毒感染的肺炎簡稱為「武漢肺炎」。對此，新華社13日...

中共中央直接管治 夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任

中國大陸國務院13日發布任免國家公務人員，現年68歲、全國政協副主席兼秘書長的夏寶龍，兼任國務院港澳事務辦公室主任。

中共6架運-20首次投入武漢防疫

中共解放軍包括6架運-20在內，及伊爾76、運-9等，共11架軍機今日落地武漢，投入防疫。觀察者網報導，這是運-20、運...

新冠肺炎疫情未散 香港學生復課時間再延至3月16日

鑑於2019年冠狀病毒（武漢肺炎，COVID-19）疾病疫情未散，香港當局再度延後中小學和幼兒園復課時間至3月16日

中美兩條航線 獲准復飛

大陸民用航空局昨（12）日表示，多數國家表示疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班，11日已有40多個國家的航空當局予以積極回應。其中，美運輸部已批准兩條航線，滿足特殊時期提高中美航班的短期需求。

10港人湖北確診最小12歲 議員轟港府瞞疫情

爆發新型冠狀病毒的武漢上月23日「封城」，逾2000港人滯留湖北，港府一直無交代有滯留者確診，至昨日凌晨有傳媒報導有滯留港人確診後，港府昨午首度交代有3個港人家庭共10人在湖北確診。有議員砲轟港府隱瞞疫情，並稱基於人道立場，應盡快包機接滯留者返港

買不到口罩…香港銀髮族上街遊行 嗆林鄭下台

口罩想買沒得買，香港銀髮族12日下午發起遊行，從中環遮打花園出發前往禮賓府，向特首林鄭月娥請願。有參與遊行的婆婆表示，排了很多次隊都買不到口罩，唯有用手帕及防塵紙自製口罩，她批評林鄭政府離譜，所有官員應該問責下台

長期在公檢法系統任職 應勇任湖北省委書記

中共中央決定，現年63歲應勇任湖北省委書記，有著37年政法工作經驗的他，曾在任職浙江高院院長期間，浙江的法院工作受到時任...

湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）的源地和重災區，「一把手」緊急換將，中共中央決定，上海市委副書記、市長應勇任湖北省委委員、常委、書記，換下蔣超良...

習近平：打贏疫情人民戰爭 實現全年發展目標

中共總書記習近平今天在中央政治局常務委員會會議表示，疫情防控工作到了「最吃勁」關鍵階段，要毫不放鬆做好疫情防控重點工作，加強疫情特別嚴重或風險較大的地區防控。

陸民航局：美已批准兩條串飛航線 滿足短期需求

大陸民用航空局今（12）日表示，多數國家表示疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班，11日已有40多個國家的航空當局予以積極回應。其中，美國運輸部已批准兩條串飛航線，滿足特殊時期提高中美航班的短期需求。

沒口罩 港銀髮族遊行請願

口罩想買沒得買，香港銀髮族今（12）日下午發起遊行，從中環遮打花園出發前往禮賓府，向特首林鄭月娥請願。

熱門新聞

湖北緊急換將…蔣超良下 上海市長應勇接湖北省書記

無房遣返！陸逾10城發禁令

昆山仁寶集團員工一天量六次體溫 富士康用餐一人一桌

高達3成公司，現金只能再撐一個月！中國企業滅頂潮來了？

習近平：打贏疫情人民戰爭 實現全年發展目標

中美兩條航線 獲准復飛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。