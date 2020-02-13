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堅持稱新冠肺炎為武漢肺炎 新華社批民進黨：冷血

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
武漢正遭新冠肺炎疫情重創，武漢體育中心附近高層建築外牆2月12日打出「武漢必勝」等字樣，激勵武漢民眾。（新華網）

台灣中央流行疫情指揮中心12日表示，為便於民眾理解，將繼續把新型冠狀病毒感染的肺炎簡稱為「武漢肺炎」。對此，新華社13日發表評論，痛批民進黨當局藉著疫情大搞政治操弄，抹黑大陸，煽動仇視，借機謀「獨」，完全暴露其冷血、自私和狹隘。

為避免歧視與汙名化，大陸國家衛生健康委員會本月8日即宣布，將新型冠狀病毒感染的肺炎暫命名為「新型冠狀病毒肺炎」，簡稱「新冠肺炎」，英文簡稱「NCP」。世界衞生組織（WHO）隨後也宣布，將之正名為「COVID-19」。

新華社指出，根據世衛組織、世界動物衛生組織以及聯合國糧農組織的共同指導原則，疾病命名必須不涉及地理位置、動物、個人或人群，避免使用不準確或汙名化的名稱。然民進黨當局無視相關國際組織準則，對疫情大貼地域標籤，赤裸裸的地域歧視「秀」出其道德下線。

新華社在這篇題為題為「人心敗壞是真的絕症—民進黨當局以疫謀『獨』盡曝冷血自私狹隘」的文章稱，民進黨有人稱「大陸是威脅全人類健康的元兇」，有人稱「大陸生產停擺有助台灣成為『高階製造中心』」。種種以疫「反中」、煽動仇恨的行徑，證明民進黨是製造兩岸對立、撕裂同胞感情的罪魁。

文章指出，面對此次公共衛生危機，國際社會紛紛施以援手，然民進黨當局竟落井下石，第一時間針對性地宣布禁止向大陸輸出口罩。

新華社表示，疫情發生後，大陸多次及時向台灣地區通報疫情防控最新信息，專門通報大陸與世衛組織分享新型冠狀病毒基因序列和獲取相關基因序列途徑的信息。然民進黨當局和「台獨」分裂勢力竟製造「國際防疫缺口」等謊言，大肆鼓噪「台灣參與世衛組織」議題。這一借機謀「獨」的卑劣做法，再次暴露民進黨當局是一心謀算政治私利的「麻煩製造者」。

新華社還提及目前仍滯留湖北台灣民眾返台問題，指責民進黨當局卻惡意抹黑，誤導輿論，推卸責任，百般刁難、阻撓、拖延後續台胞返鄉，甚至急不可耐地關閉「小三通」，研議關閉「大三通」，還不允許台胞與大陸配偶的子女入境。

文章最後還表示，「心若敗壞，就是真的絕症，無藥可救。」

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