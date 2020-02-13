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中共中央直接管治 夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任
中國大大陸國務院13日發布任免國家公務人員，現年68歲、全國政協副主席兼秘書長的夏寶龍，兼任國務院港澳事務辦公室主任。
公告提到，免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）。
此外，駱惠寧、傅自應兼任國務院港澳事務辦公室副主任。
夏寶龍是天津市人，北京大學經濟學院政治經濟學專業在職研究生畢業，從天津市河西區解放南路小學教師、團支部書記開始做起，最高到天津市委常委，常務副市長後，2003年起任浙江省委副書記，2012年12月起擔任浙江省委書記，之後接任浙江省人大常委會主任，2017年起赴全國人大任職。
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