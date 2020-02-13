中共中央直接管治 夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任

口罩想買沒得買，香港銀髮族12日下午發起遊行，從中環遮打花園出發前往禮賓府，向特首林鄭月娥請願。有參與遊行的婆婆表示，排了很多次隊都買不到口罩，唯有用手帕及防塵紙自製口罩，她批評林鄭政府離譜，所有官員應該問責下台

2020-02-13 14:40