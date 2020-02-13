防控不力蔣超良被免職 上海市長應勇任湖北省委書記

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情重災區湖北省，當地官場出現重大人事變動，據官方傳媒《新華社》周四（13日）早上報道，經中共中央決定，上海市長應勇調任湖北省委書記，現任的蔣超良則不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。

據公開資料顯示，年近63歲的應勇是浙江人，主政一方前曾在政法系統任職長達30年，仕途履歷橫跨浙江省公安廳、紀委、省高法，以及上海市高等法院，擁有豐富的政法工作經驗。

應勇被外界視為中共總書記習近平人馬。

至於年近63歲的蔣超良是湖南人，為十九屆中央委員，被免職前是湖北省委書記、省人大常委會主任，省軍區黨委第一書記。蔣超良長期在金融系統任職，履歷橫跨中國農業銀行、中國人民銀行、中國交通銀行、中國國家開發銀行。蔣超良曾在吉林省擔任省長，及至2016年調任湖北任省委書記。