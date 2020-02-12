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陸民航局：美已批准兩條串飛航線 滿足短期需求

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
大陸民航局國際司司長梁楠表示，新冠肺炎疫情發生以來，不少中外航空公司基於市場商業原因被迫削減航班。照片／澎湃新聞網

大陸民用航空局今（12）日表示，多數國家表示疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班，11日已有40多個國家的航空當局予以積極回應。其中，美國運輸部已批准兩條串飛航線，滿足特殊時期提高中美航班的短期需求。

澎湃新聞報導，大陸民航局國際司司長梁楠表示，新冠肺炎疫情發生以來，不少中外航空公司基於市場商業原因被迫削減航班。

梁楠強調，世界衛生組織發布新冠肺炎疫情為國際關注的突發公共衛生事件，但世界衛生組織不贊成甚至反對限制國際旅行和貿易。儘管如此，仍有一些國家採取過度反應措施，如要求暫停往返大陸的國際航班，或採入境管制措施。

她表示，這些政府行政指令和限制措施對全球國際航空運輸市場造成了負面影響，給有國際旅行需求的旅客帶來極大的不便，包括大量大陸公民滯留海外，也包括大量外國公民難以回國。

梁楠指出，國際民航組織連續公告，敦促各締約國政府應遵循世界衛生組織的建議，不採取限制國際旅行和貿易的措施，不強制實施與「國際衛生條例」不符的限制措施，避免導致對國際航空運輸不必要的消極影響。

梁楠表示，已有40多個國家的航空當局予以積極回覆。其中，美國運輸部已批准國航北京-洛杉磯-舊金山與北京-紐約-華盛頓兩條串飛航線，滿足特殊時期提高中美航班通達效率的短期需求。

俄國表示，據俄國機場的衛生檢疫能力，保留雙方北京、上海、廣州與莫斯科的直達航線，確保不斷航；阿聯酋承諾保留北京航點。

衣索比亞承諾不停航；柬埔寨表示不會通過行政手段禁止或削減航班；英國、法國、德國、日本、丹麥、瑞典、挪威等國家確定，未通過行政命令對航空業務進行限制，並將進行持續評估。

梁楠說，多數國家表示，目前的限制措施是臨時性的，疫情一有好轉，將積極考慮恢復航線航班。目前，中外航空公司繼續運營大陸與46個國家之間的710條國際航線，每周客貨航班總班次為2,610班，連接六大洲的120個城市。

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