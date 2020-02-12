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沒口罩 港銀髮族遊行請願
口罩想買沒得買，香港銀髮族今（12）日下午發起遊行，從中環遮打花園出發前往禮賓府，向特首林鄭月娥請願。
明報報導，71歲住在元朗的陳婆婆稱，由於一直搶購不到口罩，遂發揮以前是車衣女工的專長，用餐巾、毛巾，自製可重複使用的布口罩，「夜晚黑洗，朝早用」；陳婆婆抱怨市面口罩抬價令她難以負擔，批評政府沒有做好價格管制。
另外，由懲教署生產，主要供應給政府部門印有「CSI」字樣的口罩，被發現流出上網在購物平台銷售。遊行群眾也要求要追究懲教署生產的「CSI口罩」去向，要求政府交代。
除了銀髮族抗議，遊行隊伍也出現不少年輕人。年僅14歲的國二生曾同學表示，媽媽是醫護人員，曾照護一名因「搶口罩跑得不夠快」，跌倒遭踩斷肋骨的婆婆，他因此感到心痛，於是參與遊行。
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