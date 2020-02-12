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供不應求…疫情當頭 口罩在香港成為偷取目標
香港在2019年冠狀病毒疾病衝擊下，防疫口罩短缺並成為偷取目標，一名男子就因為偷取口罩昨晚被警方逮捕。
官方香港電台今天報導，警方昨晚在九龍將軍澳翠琳邨一個住所拘捕了涉案的38歲男子，他涉嫌與近期區內發生的3起車內盜竊案有關，包括偷走一盒50個口罩和一些醫療用品。
2019冠狀病毒疾病在本地蔓延後，市民搶購口罩防疫，但由於海外供貨量不足，以致口罩供不應求，每次有商店公開販售時，都有數百或千人以上排隊購買。
市民買不到口罩，把矛頭指向政府，令港府承受很大壓力。
為應付港人需求，港府也正積極對外訂購口罩，香港電台在另一則報導中引述政府物流服務署指出，署方訂購了超過5300萬個口罩，至今送出的約有400萬個。
但署方沒有說明這些口罩何時抵港，以及會否提供給市民等。
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