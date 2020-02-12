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民調：林鄭「表現拙劣」 58%受訪者給0分

世界日報 / 香港新聞組／香港12日電
香港特區行政長官林鄭月娥。 中新社

香港民意研究所昨日公布特首及問責司局長最新民望調查結果，特首林鄭月娥的評分20.3分，反對率超過66%，屬「表現拙劣」；但有58%受訪者給她零分，比例是她上任以來新高。計畫總監鍾庭耀形容，「以數論數」來說，林鄭的得分「好似已經跌無可跌」。

立場新聞報導，司長方面，政務司司長張建宗的支持度評分為22.9分，民望淨值為-47%，創上任以來新低。財政司司長陳茂波的支持度評分為26.6分，民望淨值為-36%。律政司司長鄭若驊的支持度評分為15.9分，民望淨值反而顯著上升8%，達到-61%。

局長方面，13位局長的民望淨值全部錄得負值。食物及衛生局局長陳肇始支持率淨值只有19%，創上任以來新低，反對率超過50%，屬「表現失敗」。對比一個月前，13位局長中八人的支持率上升，四人下跌，一人不變，其中陳肇始、邱騰華及劉怡翔的支持率淨值均創其上任以來新低。

根據民研計畫的標準，李家超、張建宗、楊潤雄、劉江華、陳茂波及陳肇始的民望，反對率超過50%，屬「表現失敗」；林鄭月娥及鄭若驊的反對率超過66%，更屬於「表現拙劣」。

面對疫情，鍾庭耀認為政府應該跟從「科學路線」、「制定基準」，例如根據社區爆發的機率、醫療系統能否應付的機率去判斷是否需要封關。他希望未來疫情如何發展、要做甚麼具體措施也好，一切決定應按風險機率判斷。風險評估應由專家、科學家解答，而非官員，「現在估估，人心惶惶，撲米、撲紙巾，有些不值得」。

香港 林鄭月娥 武漢肺炎 新冠肺炎
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