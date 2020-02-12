在岸人民幣開盤拉升逾百點 收復6.97關口

在岸人民幣對美元匯率今（12）日開盤拉升逾百點，收復6.97關口；離岸人民幣對美元波動上行，同樣收復6.97關口。截至9點40分，在岸、離岸人民幣對美元分別報6.9673、6.9678。

同日，人民幣對美元中間價調升179個基點，報6.9718。

中國證券網報導，招商銀行首席外匯分析師李劉陽認為，在當前局面下，人民幣匯率的反彈體現了市場對於疫情短期變化的積極反應。不過，在諸多不確定性仍存的背景下，市場當前仍需對人民幣彙率在未來幾周的走勢報以謹慎的態度。

此外，美元指數的上行則是另一個利空因素，疫情的爆發衝擊全球經濟復甦這一美元走弱的前提，亞洲和歐洲經濟所受到的衝擊比美國更大，美元因此走強，在現有匯率形成機制下，人民幣將承受貶值壓力。總體看，在諸多不確定因素的干擾下，人民幣匯率當前並不具備大幅反彈的基礎。