二維碼進出社區 減少交叉感染各創妙招

中國人常說：「辦法總比困難多！」疫情當前要減少接觸，大陸民眾腦洞大開，紛紛自創各種妙招。掃碼支付的二維碼現在又有了新用處。隨著疫情加重，中國大陸很多小區開始封閉管理，而二維碼成為社區對進出人員實行登記的理想選擇。

新華社報導，在山西省太原市杏花嶺區大東關街道辦事處五龍口社區門口，一名中年婦女掏出手機，對著貼在牆上的二維碼掃描一下就完成了登記。「這比人工記錄方便多了，關鍵是能有效減少交叉感染的風險。」她說。

大東關街道辦事處轄區內有97個小區，人口近10萬人。疫情發生後，這裡的街道幹部在春節當天就利用軟件製作了人員登記二維碼，很快就投入這些小區使用。

「人工登記不僅造成紙筆共用，而且效率太低了，很容易造成居民排隊聚集，這無疑增加了病毒傳播的幾率。」大東關街道辦事處幹部張鑫說，「在疫情防控中要積極運用科技力量，充分發揮大數據的作用。」

在抖音上，一段行人頭戴礦泉水瓶面罩的影片迅速刷屏。一個五口之家將5L裝的礦泉水瓶從中間剖開，然後裝上帶子做成「防護罩」，在乘坐地鐵時每人頭上戴著一個。網友紛紛感嘆：「群眾的智慧是無窮的！」

在北京，著名的鼓樓饅頭店甚至連賣饅頭的方式都發生變化。店員們在銷售窗口前安裝了一個小型木「滑梯」，把包好的饅頭放上去，饅頭就能自動滑到站在兩公尺開外的顧客手中。

「各地群眾採取一切能想到的方法增強防護能力，這有效避免了交叉感染，對減輕當前疫情防控壓力是十分有利。」山西大學社會學教授邢媛說。

幾天前，電梯被大陸醫學專家提示為「最需要加強防護的地方」。很快，繼電梯裡放置專用紙巾後，用牙籤按電梯按鈕的方式又在互聯網上刷屏了。更有創意的是，有的小區用兩塊長條形的木板製作按鈕觸發器，用腳踢就能開關電梯。

專家表示，儘管很難準確評估，但大陸民眾自創的防疫妙招有效減少了人與人之間的接觸，對疫情防控發揮作用。