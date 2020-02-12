入杭須持「綠碼」 杭州健康碼 啟用

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

杭州市疫情防控工作領導小組辦公室11日發布消息稱，當日起該市啟用「杭州健康碼」措施，運用數字賦能加強疫情防控。

中新社報導，當地官方表示，此舉是為做好民眾的健康監測服務，方便民眾出行。從11日起，該市市民和擬入杭人員可自行在線申報，通過審核後，將產生一個顔色碼。

「杭州健康碼」實施「綠碼、紅碼、黃碼」三色動態管理：即顯示綠碼者，市內亮碼通行，進出杭州掃碼通行；顯示紅碼者，要實施14天的集中或居家隔離，在連續申報健康打卡14天正常後，將轉為綠碼；顯示黃碼者，要進行7天以內的集中或居家隔離，在連續申報健康打卡不超過7天正常後，將轉為綠碼。

杭州市疫情防控工作領導小組辦公室特別提醒，擬入杭人員，必須申領到「綠碼」後才能入杭。

截至2月10日24時，杭州市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例157例。

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