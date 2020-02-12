支持防疫能減稅 陸稅務局促地方落實

大陸國家稅務總局督促各級稅務機關，落實支持疫情防控的稅收優惠政策，確保政策簡明易行好操作，讓納稅人、繳費人應享盡享、應享快享。對更大規模的減稅降費政策措施也要落實落細，鞏固和拓展政策實施成效。

中新社報導，包括「新冠肺炎疫情防控稅收優惠政策指引」在內，大陸國家稅務總局從10日夜到11日凌晨一連發布了三份文件，其中，「新冠肺炎疫情防控稅收優惠政策指引」涉及支持防護救治、支持物資供應、鼓勵公益捐贈、支持復工復產四個方面12項政策。

大陸國家稅務總局表示，將依法延長申報納稅期限，依法辦理延期繳納稅款。對生產、銷售和運輸疫情防控重點保障物資的納稅人、繳費人，提供辦稅繳費綠色通道服務，第一時間為其辦理稅費事宜，全力支持疫情防控重點物資穩產保供。

在延長2月份申報納稅期限的基礎上，對受疫情影響辦理申報仍有困難的納稅人，可依法申請進一步延期。疫情嚴重地區，對繳納車輛購置稅等按次申報納稅的納稅人、扣繳義務人，因疫情原因不能按規定期限辦理納稅申報的，可以延期辦理。

對受疫情影響生產經營發生嚴重困難的企業特別是小微企業，稅務機關要依法及時核准其延期繳納稅款申請，積極幫助企業緩解資金壓力。疫情防控期間，納稅人的所有出口貨物勞務、跨境應稅行為，均可通過網上提交電子數據的方式申報出口退（免）稅。

大陸國家稅務總局還要求各級稅務機關，拓展「非接觸式」辦稅繳費，降低疫情傳播風險。大陸國家稅務總局梳理和發布涉稅事項網上辦理清單。凡是清單之內的事項，納稅人、繳費人均可足不出戶、網上辦理。需到辦稅服務廳辦理業務的，主動提供預約服務，合理安排辦理時間，減少人員集聚。