支持防疫能減稅 陸稅務局促地方落實

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家稅務總局督促各級稅務機關，落實支持疫情防控的稅收優惠政策，確保政策簡明易行好操作，讓納稅人、繳費人應享盡享、應享快享。對更大規模的減稅降費政策措施也要落實落細，鞏固和拓展政策實施成效。

中新社報導，包括「新冠肺炎疫情防控稅收優惠政策指引」在內，大陸國家稅務總局從10日夜到11日凌晨一連發布了三份文件，其中，「新冠肺炎疫情防控稅收優惠政策指引」涉及支持防護救治、支持物資供應、鼓勵公益捐贈、支持復工復產四個方面12項政策。

大陸國家稅務總局表示，將依法延長申報納稅期限，依法辦理延期繳納稅款。對生產、銷售和運輸疫情防控重點保障物資的納稅人、繳費人，提供辦稅繳費綠色通道服務，第一時間為其辦理稅費事宜，全力支持疫情防控重點物資穩產保供。

在延長2月份申報納稅期限的基礎上，對受疫情影響辦理申報仍有困難的納稅人，可依法申請進一步延期。疫情嚴重地區，對繳納車輛購置稅等按次申報納稅的納稅人、扣繳義務人，因疫情原因不能按規定期限辦理納稅申報的，可以延期辦理。

對受疫情影響生產經營發生嚴重困難的企業特別是小微企業，稅務機關要依法及時核准其延期繳納稅款申請，積極幫助企業緩解資金壓力。疫情防控期間，納稅人的所有出口貨物勞務、跨境應稅行為，均可通過網上提交電子數據的方式申報出口退（免）稅。

大陸國家稅務總局還要求各級稅務機關，拓展「非接觸式」辦稅繳費，降低疫情傳播風險。大陸國家稅務總局梳理和發布涉稅事項網上辦理清單。凡是清單之內的事項，納稅人、繳費人均可足不出戶、網上辦理。需到辦稅服務廳辦理業務的，主動提供預約服務，合理安排辦理時間，減少人員集聚。

疫情 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

女星是先知 3個月前狂掃200包衛生紙防疫沒買過

上海力挺 廣達上海廠已有近2萬名員工回到生產線

開第一槍！這家影城採「座位分隔法」防疫 網讚：單身狗的天堂

防範肺炎疫情 高市輪船、計程車全面消毒防疫

相關新聞

支持防疫能減稅 陸稅務局促地方落實

大陸國家稅務總局督促各級稅務機關，落實支持疫情防控的稅收優惠政策，確保政策簡明易行好操作，讓納稅人、繳費人應享盡享、應享快享。對更大規模的減稅降費政策措施也要落實落細，鞏固和拓展政策實施成效。

入杭須持「綠碼」 杭州健康碼 啟用

杭州市疫情防控工作領導小組辦公室11日發布消息稱，當日起該市啟用「杭州健康碼」措施，運用數字賦能加強疫情防控。

二維碼進出社區 減少交叉感染各創妙招

中國人常說：「辦法總比困難多！」疫情當前要減少接觸，大陸民眾腦洞大開，紛紛自創各種妙招。掃碼支付的二維碼現在又有了新用處。隨著疫情加重，中國大陸很多小區開始封閉管理，而二維碼成為社區對進出人員實行登記的理想選擇。

展現監控本領 中國App可查身邊有無武漢肺炎病例

為因應2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情，中國推出一款手機應用程式App，協助民眾確認是否有感染風...

武漢肺炎疫情衝擊 陸中小企業叫苦：政府政策無用

武漢肺炎疫情衝擊中國經濟，連鎖旅店老闆吳海近日發出網路文章，感嘆政府的支持政策沒太大用處，並直指企業在此危難時刻不但沒獲...

停產+搶購 中國物價飆漲豬肉漲幅翻倍116%

新型冠狀病毒爆發後，中國食品價格較去年已上漲20%，來到八年新高；而先後遭受非洲豬瘟和新冠肺炎雙重影響的豬肉，漲幅更翻倍來到116%。

武漢肺炎／民眾瘋搶物資 彭博：香港正顯現「失敗國家」徵兆

空空如也的超市貨架、群眾哄搶日用品、疫症期間口罩等醫療物資嚴重不足，這些有如「失敗國家」（Failed State）的社會狀況，竟然發生在香港...

全球最大經濟體停擺 現在的中國「如中世紀歐洲」

在中國農曆新年期間返鄉過節的勞工，許多人目前因新型冠狀病毒疫情持續擴散，而被困在家鄉動彈不得；工廠或辦公室必須遵守嚴格的衛生規定才能恢復作業；從製造通用汽車(General Motors)到蘋果(Apple)iPhone手機等各種產品的裝配線都被迫停擺或推遲運轉...

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

路透報導，消息人士透露，中國大陸國家主席、中共總書記習近平3日警告高階官員，一些防止新冠肺炎（武漢肺炎）擴散的努力太過頭，已威脅國家經濟成長。

U值媒／習近平還敢任期無限制嗎？

因此，在不知道習近平還要當多久的前提下，他的「一任」就變成許多人的「永遠」，「鞏固最高領導中心」也就變成重中之重，他永遠不下台，誰又敢「問責」呢？這種情況在承平時代也過得去，但習近平應對中美貿易戰、2019新型冠狀病毒疫情的方式，都很明顯看出集大權於一身加上「永不下台」弊端加乘的惡果，共產黨曾有的「集體領導」只剩「一人」乃至「獨夫領導」，全世界大概只有習近平，不覺得他自己必須為這些「災難」負起最終責任。

湖北省衛健委黨組書記主任雙雙被免職 王賀勝兼任

大陸央視新聞報導，湖北省委常委會10日決定，省衛生健康委員會黨組書記張晉、省衛生健康委員會主任劉英姿的職務，雙雙被免職，...

武漢新冠肺炎疫情燒 王世堅籲：雙城論壇無限期停辦

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於中國疫情不斷擴大，已有三省和多士移動管制或封鎖，廣東...

熱門新聞

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

他謊賣口罩詐91萬善款 警怒：你知道那是救命的嗎？

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

影／防疫封城 寧波老叟游泳過河回家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。