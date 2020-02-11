停產+搶購 中國物價飆漲豬肉漲幅翻倍116%

新型冠狀病毒爆發後，中國食品價格較去年已上漲20%，來到八年新高；而先後遭受非洲豬瘟和新冠肺炎雙重影響的豬肉，漲幅更翻倍來到116%。

中國國家統計局報告指出，跟去年同期相比，中國消費者物價指數上漲5.4%，食品價格漲幅20%；與12月相比也已漲了17%，菜價也漲價超過17%。

食品占了中國人民三分之一的消費，上個月的漲價速度更是2011年10月以來最快，對民生衝擊極大。花旗銀行就指出，新冠肺炎造成的停產和交通管制，是物價上揚的主因。

此外民眾大肆搶購囤積民生必需品，也是造成漲價的因素之一。所幸其他消費漲幅不算太大，醫療上漲2.3%，服飾0.6%。

而接連受到非洲豬瘟和新冠肺炎打擊，價格大漲的豬肉，也凸顯了中國食品極度仰賴進口的問題。自從2018年8月豬瘟爆發以來，中國增加來自美國、歐洲和巴西的肉類進口。上個月與美國達成初步貿易協議後，北京方面也增購農產品，以抑制價格何避免民怨。

中國政府自新冠肺炎爆發以來，也從中央庫存釋出超過10萬公噸的豬肉，以及4萬7000公噸的蔬菜。為維持雜貨和醫療用品價格，政府更鼓勵民間企業擴大產線。

上周上海一家家樂福被發現蔬菜價格翻漲八倍，遭控哄抬價格而被裁罰。最近中國最高人民法院也宣布，刻意哄抬價格，將被判處有期徒刑。

網路購物方面，阿里巴巴、京東以及美團網也宣布執行嚴格檢視價格，並下架不合理價格的商品，或停權刻意操縱價格的賣家。

但專家預估物價漲幅2月將趨緩，但受到持續封城和囤貨影響，消費者物價指數將維持在4%以上。新冠肺炎預計還會對表現不佳的中國經濟，帶來更大負面影響，第一季的經濟成長率恐怕不會太好看。