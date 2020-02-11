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全球最大經濟體停擺 現在的中國「如中世紀歐洲」

世界日報 / 編譯黃秀媛／綜合10日電
紐約時報表示，中國開始封城以遏止危險的新冠狀病毒蔓延兩個多星期後，這個全球最大的經濟體仍大致停擺。 歐新社

在中國農曆新年期間返鄉過節的勞工，許多人目前因新型冠狀病毒疫情持續擴散，而被困在家鄉動彈不得；工廠或辦公室必須遵守嚴格的衛生規定才能恢復作業；從製造通用汽車(General Motors)到蘋果(Apple)iPhone手機等各種產品的裝配線都被迫停擺或推遲運轉。

紐約時報」說，中國開始封城以遏止危險的新冠狀病毒蔓延兩個多星期後，這個全球最大的經濟體仍大致停擺。大部分地區理應已恢復常態，可是空寂的街道、工廠和無數無法工作的勞工，顯示這個推動全球成長的重要機器可能還要再過幾個星期甚至幾個月才能恢復正常運轉。

在中國的歐盟商會會長伍德克(Jrg Wuttke)說：「這有如中世紀的歐洲，每一個城市都在反覆檢查防疫。」

中國是全球最大的製造工廠和貿易巨擘，而情況日益顯示即使未來幾天抗疫獲得重大進展，要重新啟動中國的經濟引擎仍非易事。

在此同時，疫疾造成的損害不斷擴大。日本、義大利和南韓的車廠，都因中國組件供應不繼而停工或減產。

為了減少人口流動，中國把春節假期延長到本月3日，鼓勵民眾留在家裡。北京、上海、廣東和山東等企業重鎮更把假期延長到10日，可是10日企業並未恢復正常運作，北京人車比平常少得多，商店仍然關閉，許多居民在家工作或是繼續被迫休假，工廠也繼續停工或減產。

除了疫情之外，占中國人力將近五分之二的將近3億赴外地工作民工，也有許多人因學校延到本月25日甚至3月1日才開學，孩子還留在家裡而不願返工。

中國各地造船廠因人力缺乏要求延期履行合同，在中國組裝的蘋果手機今年第一季產量則可能減少一成。

福特汽車(Ford)宣布它在中國的合資工廠正恢復部分生產作業，並準備未來數周逐漸增加產量。通用汽車在中國的一座巨大裝配廠準備15日恢復作業，其他工廠將視人力、供應鍊和產品存貨需求等情況，在未來兩周逐漸復工。

疫情 武漢肺炎 新冠肺炎 新型冠狀病毒 紐約時報
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