武漢肺炎／民眾瘋搶物資 彭博：香港正顯現「失敗國家」徵兆

空空如也的超市貨架、群眾哄搶日用品、疫症期間口罩等醫療物資嚴重不足……這些有如「失敗國家」（Failed State）的社會狀況，竟然發生在香港這個國際金融中心。《彭博社》評論員Clara Ferreira Marques以「香港正在顯露一些『失敗國家』的徵兆」為題，指出香港政府在新型冠狀肺炎（2019-nCoV）疫情時的應對不力，以及由此造成的社會亂象，幾可與委內瑞拉、剛果民主共和國等傳統「失敗國家」相比擬。

「這裏不是金沙薩（剛果民主共和國的首都）或卡拉卡斯（委內瑞拉首都）。但這也不太像一個環球金融中心。」文章作者Clara Ferreira Marques引用一張香港超市貨品被搶購一空的照片寫道。

「所謂脆弱的國家，通常的定義是政府不能保護人民及其基本日常需要，它的合法性也受到質疑。」「當疫症爆發，以及多月以來政府處理民主示威的不力，現時的香港逐漸符合以上條件了。」

自今年初肺炎疫情由湖北蔓延，香港的確診個案亦漸漸增加，仍存在社區爆發風險。截至2月10日，本港累計確診個案達38宗，其中1人死亡。口罩等基本防疫用品已連續數周缺貨，且因多數內地工廠無法復工，網傳香港日用品供應將大幅減少，大批市民紛紛湧到超市、雜貨商店搶購物資。

Marques寫道，她在香港看到的情況「難以理解」，令她不得不想起自己以前曾採訪過的非洲國家及前蘇聯。

她認為香港的問題不在於疫症或本地醫療系統，而是「行政長官林鄭月娥政府對情況處理不當」。當政府不能控制供應，又未能給予信心，群眾已不再相信這個政府「會以他們的利益為依歸」。隨之出現的「搶廁紙」亂象，這發生在任何國際大都會都是「不能想像」。而這些問題標示着「腐化」（deterioration），將會使行政人員、銀行家、商人們帶來擔憂，下一波的衝擊將會更惡劣。

被新加坡比下去

同樣是亞洲金融中心的新加坡，新冠肺炎確診病例達45宗，比香港還要多。不過Marques批評香港政府應對疫情的反應，跟新加坡相比仍是「比下去」。

新加坡雖然也一度有民眾哄搶物資，但還未像香港般持續那麼久。而且，香港最缺乏的口罩，新加坡不但供應充足，還能免費派給國民。 法新社

新加坡雖然在政府提高警示級別後，也一度有民眾哄搶物資，但還未像香港般持續那麼久。而且，香港最為缺乏的口罩，新加坡不但供應充足，而且還能免費派給國民。「至少，沒有人在排隊搶購。」

作者形容，新加坡縱使有所不足, 看起來仍遠比香港有能力及準備得好。香港的富戶以往只跑到新加坡開戶，現在也許會開始轉移資金。

「這裏不是卡拉卡斯，至少還未是。但當見到一群女士在哄搶最後一卷衛生紙，我以為自己回到莫斯科了：看着人民正在花掉積蓄，在貨幣大貶值的恐慌下購買東西……」作者以前蘇聯崩潰時的社會亂象與今天的香港作比較，最終總結出：香港已經出現了一些「失敗國家」的徵兆。香港的優勢已不復在，因為它愈來愈無力提供一個容許資金自由流動、法制健全，以及能夠保障海內外人員安全的良好營商環境。

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文章授權轉載自《香港01》