快訊

新冠肺炎疫情增！星泰現社區感染 我首升中港澳外旅遊警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

武漢肺炎／民眾瘋搶物資 彭博：香港正顯現「失敗國家」徵兆

香港01 / 記者伍振中／報導
空空如也的超市貨架、群眾哄搶日用品、疫症期間口罩等醫療物資嚴重不足，這些有如「失敗國家」（Failed State）的社會狀況，竟然發生在香港。 美聯社

空空如也的超市貨架、群眾哄搶日用品、疫症期間口罩等醫療物資嚴重不足……這些有如「失敗國家」（Failed State）的社會狀況，竟然發生在香港這個國際金融中心。《彭博社》評論員Clara Ferreira Marques以「香港正在顯露一些『失敗國家』的徵兆」為題，指出香港政府在新型冠狀肺炎（2019-nCoV）疫情時的應對不力，以及由此造成的社會亂象，幾可與委內瑞拉、剛果民主共和國等傳統「失敗國家」相比擬。

「這裏不是金沙薩（剛果民主共和國的首都）或卡拉卡斯（委內瑞拉首都）。但這也不太像一個環球金融中心。」文章作者Clara Ferreira Marques引用一張香港超市貨品被搶購一空的照片寫道。

「所謂脆弱的國家，通常的定義是政府不能保護人民及其基本日常需要，它的合法性也受到質疑。」「當疫症爆發，以及多月以來政府處理民主示威的不力，現時的香港逐漸符合以上條件了。」

自今年初肺炎疫情由湖北蔓延，香港的確診個案亦漸漸增加，仍存在社區爆發風險。截至2月10日，本港累計確診個案達38宗，其中1人死亡。口罩等基本防疫用品已連續數周缺貨，且因多數內地工廠無法復工，網傳香港日用品供應將大幅減少，大批市民紛紛湧到超市、雜貨商店搶購物資。

Marques寫道，她在香港看到的情況「難以理解」，令她不得不想起自己以前曾採訪過的非洲國家及前蘇聯。

她認為香港的問題不在於疫症或本地醫療系統，而是「行政長官林鄭月娥政府對情況處理不當」。當政府不能控制供應，又未能給予信心，群眾已不再相信這個政府「會以他們的利益為依歸」。隨之出現的「搶廁紙」亂象，這發生在任何國際大都會都是「不能想像」。而這些問題標示着「腐化」（deterioration），將會使行政人員、銀行家、商人們帶來擔憂，下一波的衝擊將會更惡劣。

新加坡比下去

同樣是亞洲金融中心的新加坡，新冠肺炎確診病例達45宗，比香港還要多。不過Marques批評香港政府應對疫情的反應，跟新加坡相比仍是「比下去」。

新加坡雖然也一度有民眾哄搶物資，但還未像香港般持續那麼久。而且，香港最缺乏的口罩，新加坡不但供應充足，還能免費派給國民。 法新社

新加坡雖然在政府提高警示級別後，也一度有民眾哄搶物資，但還未像香港般持續那麼久。而且，香港最為缺乏的口罩，新加坡不但供應充足，而且還能免費派給國民。「至少，沒有人在排隊搶購。」

作者形容，新加坡縱使有所不足, 看起來仍遠比香港有能力及準備得好。香港的富戶以往只跑到新加坡開戶，現在也許會開始轉移資金。

「這裏不是卡拉卡斯，至少還未是。但當見到一群女士在哄搶最後一卷衛生紙，我以為自己回到莫斯科了：看着人民正在花掉積蓄，在貨幣大貶值的恐慌下購買東西……」作者以前蘇聯崩潰時的社會亂象與今天的香港作比較，最終總結出：香港已經出現了一些「失敗國家」的徵兆。香港的優勢已不復在，因為它愈來愈無力提供一個容許資金自由流動、法制健全，以及能夠保障海內外人員安全的良好營商環境。

延伸閱讀：

【武漢肺炎】新加坡警戒級別升級現搶購潮　廁紙食物避孕套被搶空

廁紙成瘋搶目標　疫症中如何自處？

文章授權轉載自《香港01》

口罩 疫情 新加坡 香港 新冠肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢肺炎／民眾瘋搶物資 彭博：香港正顯現「失敗國家」徵兆

空空如也的超市貨架、群眾哄搶日用品、疫症期間口罩等醫療物資嚴重不足，這些有如「失敗國家」（Failed State）的社會狀況，竟然發生在香港...

全球最大經濟體停擺 現在的中國「如中世紀歐洲」

在中國農曆新年期間返鄉過節的勞工，許多人目前因新型冠狀病毒疫情持續擴散，而被困在家鄉動彈不得；工廠或辦公室必須遵守嚴格的衛生規定才能恢復作業；從製造通用汽車(General Motors)到蘋果(Apple)iPhone手機等各種產品的裝配線都被迫停擺或推遲運轉...

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

路透報導，消息人士透露，中國大陸國家主席、中共總書記習近平3日警告高階官員，一些防止新冠肺炎（武漢肺炎）擴散的努力太過頭，已威脅國家經濟成長。

停產+搶購 中國物價飆漲豬肉漲幅翻倍116%

新型冠狀病毒爆發後，中國食品價格較去年已上漲20%，來到八年新高；而先後遭受非洲豬瘟和新冠肺炎雙重影響的豬肉，漲幅更翻倍來到116%。

U值媒／習近平還敢任期無限制嗎？

因此，在不知道習近平還要當多久的前提下，他的「一任」就變成許多人的「永遠」，「鞏固最高領導中心」也就變成重中之重，他永遠不下台，誰又敢「問責」呢？這種情況在承平時代也過得去，但習近平應對中美貿易戰、2019新型冠狀病毒疫情的方式，都很明顯看出集大權於一身加上「永不下台」弊端加乘的惡果，共產黨曾有的「集體領導」只剩「一人」乃至「獨夫領導」，全世界大概只有習近平，不覺得他自己必須為這些「災難」負起最終責任。

湖北省衛健委黨組書記主任雙雙被免職 王賀勝兼任

大陸央視新聞報導，湖北省委常委會10日決定，省衛生健康委員會黨組書記張晉、省衛生健康委員會主任劉英姿的職務，雙雙被免職，...

武漢新冠肺炎疫情燒 王世堅籲：雙城論壇無限期停辦

武漢新冠肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於中國疫情不斷擴大，已有三省和多士移動管制或封鎖，廣東...

共機頻擾 陸委會：防疫關頭應合作勿煽民族主義

共軍24小時內兩度派遣軍機繞台。陸委會今天表示嚴正抗議，並強調當前武漢肺炎蔓延，陸方應著力防疫，兩岸也應合作溝通，切勿藉...

中國客可留酒店隔離 業界批港府推卸責任

所有從內地抵港者須接受14天強制檢疫的措施8日起執行，其間旅客可留在酒店隔離。香港酒店工會批評，港府將隔離旅客的責任推卸到酒店業，是不負責任，認為酒店既無法掌握須強制檢疫旅客的資訊，也無指引執行檢疫程序，加上酒店未有足夠防護物資給前線員工，增加感染風險。明報報導，工會要求港府為酒店業制定明確的防控工作指引，工會也要求與酒店業主及香港酒店業協會會面，否則不排除發起工業行動。

船員檢疫全陰性 「世界夢號」3600人提前解封

由於曾接載確診新型冠狀肺炎患者，「世界夢號」郵輪已停泊啟德郵輪碼頭五天，港府9日表示，「世界夢號」郵輪約1800名船員已完成新型冠狀病毒測試，全部化驗結果呈陰性，3600多名乘客及船員可下船。有乘客一下船就高喊：「I am free！我終於自由啦！」也有乘客戲稱「船上好似安全過岸上」，想繼續留船。

海底撈門庭冷清 輝哥火鍋：客量少8成 有短期停業打算

日前香港一個19人家庭吃火鍋及燒烤後，9人確診及懷疑感染新型冠狀肺炎，消息一出重挫業界。明報報導，由於市民擔心吃火鍋後染疫，以往排長龍的火鍋店「海底撈」，昨天午市時段門庭冷清；另有酒樓在晚市停售火鍋。開業近30年的九龍城「輝哥火鍋」店東說，現時市道比2003年SARS疫情更差，「客量少了七八成」，已有短期停業的最壞打算。

港1天增10例單日最多 1家族19人吃火鍋9染疫

香港昨天傳出9名家庭成員同遭感染新型冠狀病毒肺炎的疫情，起因是同一家族19人春節期間聚餐吃火鍋，其中包括來自廣東的2名親屬，引發香港可能爆發大規模群聚感染的疑慮。衛生署表示患者病徵輕微，未能確認病源，不排除屬「本地家族爆發」。香港昨天共新增10宗個案，總數增至36宗，為單日確診宗數新高。

熱門新聞

路透：鴻海深圳主廠明天部分復工

中國工廠短期復工無望！昆山台幹無奈改機票：等政府通知

鴻海工業富聯首條口罩生產線 每日試產10萬個

影／防疫封城 寧波老叟游泳過河回家

防疫不忘家中毛小孩 貓主子口罩罩全臉「只剩眼睛」

路透：習近平警告 某些防疫措施太過頭已傷害經濟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。