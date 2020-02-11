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湖北省衛健委黨組書記主任雙雙被免職 王賀勝兼任

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
王賀勝兼任湖北省衛健委黨組書記和主任。圖 ／新華網

大陸央視新聞報導，湖北省委常委會10日決定，省衛生健康委員會黨組書記張晉、省衛生健康委員會主任劉英姿的職務，雙雙被免職，兩職務由新到任的省委常委王賀勝兼任。

現年59歲的王賀勝，河北清苑人，在醫療衛生系統工作多年，此次出任湖北省委常委之前，他擔任國家衛健委副主任，分管醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

王賀勝早年在天津工作，曾任天津市衛生局黨委書記、局長，天津市衛計委黨委書記、主任，天津市委宣傳部常務副部長，天津市委常委、宣傳部長等職。

2016年8月，王賀勝任國家衛計委副主任；2018年3月黨和國家機構改革後，繼續擔任國家衛健委副主任。

2020年2月8日，湖北日報發布，經中共中央批准，王賀勝任湖北省委委員、常委。

北京日報微信公眾號長安街知事報導，此次新冠肺炎疫情發生後，王賀勝很早就參與了疫情防控工作。

1月22日，中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭在湖北省武漢市檢查指導新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，慰問一線防控人員，王賀勝當時在隨行之列，參加了相關活動。

新華社報導，1月25日農曆正月初一，中共中央政治局常務委員會召開會議，專門聽取新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作彙報，對疫情防控特別是患者治療工作進行再研究、再部署、再動員。

會議決定，黨中央成立應對疫情工作領導小組，在中央政治局常務委員會領導下開展工作。黨中央向湖北等疫情嚴重地區派出指導組，推動有關地方全面加強防控一線工作。

中央赴湖北指導組的組長為孫春蘭，副組長為中央政法委秘書長陳一新，王賀勝是指導組成員之一。

1月26日和27日，王賀勝分別看望了浙江緊急醫療隊隊員、四川醫療救援隊隊員和天津第一批支援湖北醫療隊隊員，並提出並提出「打勝仗、零感染」的工作目標。

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