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內地客可留酒店隔離 業界批港府推卸責任

世界日報 / 香港新聞組／香港10日電

所有從內地抵港者須接受14天強制檢疫的措施8日起執行，其間旅客可留在酒店隔離。香港酒店工會批評，港府將隔離旅客的責任推卸到酒店業，是不負責任，認為酒店既無法掌握須強制檢疫旅客的資訊，也無指引執行檢疫程序，加上酒店未有足夠防護物資給前線員工，增加感染風險。明報報導，工會要求港府為酒店業制定明確的防控工作指引，工會也要求與酒店業主及香港酒店業協會會面，否則不排除發起工業行動。

據報導，香港酒店工會主席徐考澧表示，酒店抗疫資源不足，未能為員工提供足夠裝備，例如口罩、保護衣等，多間酒店更提供只得一層的劣質口罩予員工。而酒店也無醫護級別的消毒規格以清潔公共空間及單被鋪等，擔心遇到受感染的旅客會增加傳染風險，要求酒店業主及管理層提供合適保護裝備。

報導稱，徐考澧說，上月底曾有酒店旅客發燒，工會致電衛生署了解通報機制及如何處理，惟該署回應稱不能把病人強行送院，送院屬患者個人意願。徐認為，所謂檢疫、隔離定義含糊，不清楚是限於房間或整所酒店，假如限於房間，膳食安排及體溫測量會落在員工身上，批評署方把抗疫責任推給前線員工，要求港府向酒店業就防控工作制定明確指引。

受疫情影響，近日傳出消息稱有酒店面臨停業。徐考澧稱未收到酒店停業消息，但有酒店現時不接受即日預訂，甚至暫停接受預訂兩周，另多間酒店已暫停供應自助餐。有酒店集團則已出現裁員，皇悅酒店集團上周解雇最少100名員工，包括前、銷售、餐飲及客房部等職員；有7日被解雇的員工稱，其所屬前部門有70%員工當日即時解雇。

徐考澧要求與酒店業主及香港酒店業協會面談，要求提供足夠防護裝備、隔離並保障曾接觸確診者的員工勞工權益等訴求。工會暫未設下死線，後續行動將視乎會員取態決定。

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