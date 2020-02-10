船員檢疫全陰性 「世界夢號」3600人提前解封

由於曾接載確診新型冠狀肺炎患者，「世界夢號」郵輪已停泊啟德郵輪碼頭五天，港府9日表示，「世界夢號」郵輪約1800名船員已完成新型冠狀病毒測試，全部化驗結果呈陰性，3600多名乘客及船員可下船。有乘客一下船就高喊：「I am free！我終於自由啦！」也有乘客戲稱「船上好似安全過岸上」，想繼續留船。

文匯報報導，衛生署原預計11日才能完成所有船員的新冠病毒樣本測試，署方衛生防護中心昨午突然宣布署方的檢疫程序完成，所有樣本結果呈陰性，故旅客昨日可下船，也毋須強制隔離。被問及逾1800個樣本能在一日內完成測試，結果會否出現誤差，有否需要覆檢？防護中心表示，絕大部分船員沒出現病徵，按既定程序不須覆檢。

據報導，雖然要在船上「滯留」多四天，大部分乘客都沒有太多怨言，「發生這種事（新冠肺炎蔓延），也沒辦法，沒所謂無不無辜。」他們都對船公司服務表示讚許，又認為港府的防疫措施合情合理、資訊發布得宜。有伯伯離開郵輪就高呼：「I am free！我自由啦！」一名男乘客則表示，這次旅程「終生難忘」，雖滯留數天，但不認為無辜受牽連。

報導引述星夢郵輪市場部副總裁葉靜文表示，「世界夢號」已解封，船公司為1800多名乘客安排晚膳，並安排約50輛旅遊巴士接送乘客到港九新界的交通樞紐及港鐵站，又會為船上持外國護照的百多名乘客安排酒店住宿。乘客昨下午近6時魚貫離開船艙，與船員揮別，都難掩能上岸的興奮心情。

旅客嚴先生讚政府檢疫安排良好：「回到家最開心」，回家後要用碌柚葉再洗澡。乘客周太表示對船上的疫情一點也不擔心，並指自己的心情還好，也不覺得委屈。她又指社區內或有隱形病人，並笑言「覺得船上安全過上岸」。