海底撈門庭冷清 輝哥火鍋：客量少8成 有短期停業打算

日前香港一個19人家庭吃火鍋及燒烤後，9人確診及懷疑感染新型冠狀肺炎，消息一出重挫業界。明報報導，由於市民擔心吃火鍋後染疫，以往排長龍的火鍋店「海底撈」，昨天午市時段門庭冷清；另有酒樓在晚市停售火鍋。開業近30年的九龍城「輝哥火鍋」店東說，現時市道比2003年SARS疫情更差，「客量少了七八成」，已有短期停業的最壞打算。

據報導，九龍城「輝哥火鍋」創辦人游志輝稱，此次疫情導致客量大跌七八成。游志輝表示，如今市道比2003年SARS更嚴峻，全港陷入恐慌「搶口罩、廁紙」，市民沒口罩不敢出街，食肆怎會有生意？

報導稱，游志輝表示只能勤加消毒挽回食客信心，但若生意再轉差也會考慮暫時停業。游批評政府經SARS一役仍無汲取教訓，沒有及早全面「封關」堵截病毒源頭，他說事到如今「長痛不如短痛」，只要可阻止病毒蔓延，稱即使港府要求全港停工停市數日，阻病毒傳播，他也接受。

報導指出，「海底撈」旺角分店昨午2時半沒坐滿，顧客入店前須先量體溫，以確保沒有發燒。有在場用餐的情侶認為，該店衛生環境及抽風系統理想，加上間隔較疏落，不擔心有飛沫傳播風險。

另外，富臨集團位於柴灣的火鍋酒家，職員稱即日起停止火鍋供應，並每日加強清潔。至於連鎖店大家樂，仍看到有食客購買火鍋進食。

財爺料疫情打擊高於SARS

另據文匯報報導，財政司司長陳茂波昨日指出，此次疫情對香港經濟實質影響程度，很有可能高於2003年時SARS，預計月中公布的最新失業率也很大機會高於去年第四季的3.3%。尚有不足三星期便發表新一份財政預算案，他指疫情迅速變化對預算案的編制工作帶來更大挑戰，正評估疫情對本港經濟的最新影響，並審視不同措施的適切性。