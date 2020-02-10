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港1天增10例單日最多 1家族19人吃火鍋9染疫

世界日報 / 香港新聞組／香港10日電
在香港街頭搭電扶梯的民眾全戴著口罩。(Getty Images)

香港昨天傳出9名家庭成員同遭感染新型冠狀病毒肺炎的疫情，起因是同一家族19人春節期間聚餐吃火鍋，其中包括來自廣東的2名親屬，引發香港可能爆發大規模群聚感染的疑慮。衛生署表示患者病徵輕微，未能確認病源，不排除屬「本地家族爆發」。香港昨天共新增10宗個案，總數增至36宗，為單日確診宗數新高。

綜合媒體報導，香港昨新增10宗新冠肺炎個案，當中9宗涉同一家族的3個家庭，曾於年初二出席共19人的家族聚會，在觀塘派對場地吃火鍋及燒烤3小時，出席者包括兩名廣東來港親友，其中一人來港前有輕微咳嗽；初步顯示其餘17人無外遊紀錄。19人聚會，逾半親友、即11人於聚會後3日陸續發燒及咳嗽；除已確診的9人，消息稱另2人中，昨日1人初步確診。另1新增確診患者為居於牛池灣彩峰苑的70歲男子，本身有慢性病，前日入住聯合醫院隔離治療，他潛伏期內沒有離港，大部分時間留家。

香港灣仔區律敦治醫院日前收治的一名24歲男病患，以及他的90歲祖母，被確認感染新冠肺炎，成為香港昨天新增三名確診病例中的二例。除了這對祖孫外，他們家族成員中的另外七人也被初步確診感染新冠肺炎，正等待最後確診。

香港衛生署昨天舉行記者會指出，這一家族曾於1月26日大年初二聚餐吃火鍋，共有19人參與，其中2人來自廣東。但在事後，參與聚餐的家族成員陸續感到不適，被陸續送往醫院治療並檢測。由於這一大家族出現9人感染新冠肺炎的疫情，而來自廣東的家族成員被強烈懷疑是帶原者。香港各界擔憂，這起群聚感染有可能成為香港最大規模的家庭群聚感染。

衛生署昨表示未能確認家庭爆發與吃火鍋產生「氣溶膠」（即「氣霧傳播（aerosol）」）是否相關，或是否由內地親友傳播。該署呼籲市民減少飯敘、使用公筷；有專家相信事件與近距離接觸，出現飛沫或接觸傳播有關。呼吸系統科專家許樹昌稱，日常生活中吃火鍋或焗桑拿等，導致空氣傳播的風險低，但提醒市民應少去人多聚集地方。

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