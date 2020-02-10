港人掃空超市貨架 彭博：政府失能的徵兆

新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延之際，香港民眾人心惶惶，近日瘋狂搶購口罩、消毒水和衛生紙等民生用品，彭博專欄作家馬可思（Clara Ferreira Marques）9日撰文指出，此般景象讓她想起委內瑞拉和1998年遭逢金融危機的俄羅斯。香港超市裡空蕩蕩的貨架和民眾越趨增加的不信任感，都是香港表現出其「政府失能」的徵兆。

馬可思表示，「脆弱政府」通常被定義為無法保護公民、無法提供基本服務以及其政府合法性存疑。而現在新冠肺炎疫情的爆發，加上先前延燒數月的反送中運動未獲妥善處理、緊張的司法系統和不樂觀的經濟前景，香港已大致符合「脆弱政府」的條件。

儘管截至目前香港疫情還不如中國大部分地區嚴峻，中國多省已半封城或被無人機包圍。但在有近30人確診和一例死亡後，人口超過700萬人的香港也面臨封鎖狀態，各級學校與博物館等暫時關閉。藥局外每天都有長長人龍排隊買口罩，口罩短缺甚至讓部分診所暫時停業。然而同時，政治人物卻在社群媒體上主張口罩能用蒸氣消毒，忽略上街抗議的醫護人員。

馬可思認為，香港問題不在於這波疫情和衛生系統，反而是特首林鄭月娥不當的處理方式，使港府缺少合法性和社會資本，以至於香港民眾不再相信政府會按人民利益行事，尤其當危機來自中國時，情況更是如此。

此外，林鄭月娥對口罩問題反覆不定的立場，表明政府管理不善。去年爆發反送中運動時，港府頒布「禁蒙面法」，不許抗議民眾戴口罩上街。但當疫情延燒後，政府官員又要求民眾戴口罩防止病毒傳播。等到香港出現首例死亡個案那天，林鄭又改口稱，官員不該戴口罩，應把口罩留給醫護人員。受到各界批評後，林鄭最終因製造混亂而道歉。

對於一個曾遭嚴重急性呼吸道症候群（SARS）重創的城市，沒道理沒為自己人民儲備足夠口罩，或採取明確和有效的隔離措施，凸顯港府欠缺評估事態輕重緩急的能力。香港衛生當局去年此時的首要任務是禁止電子煙，此種擔憂現在顯得毫無意義。

林鄭或許有採取一些嚴厲措施，像是關閉公園和郵政服務等，但這些都無法和安撫大眾、隔離旅客或分發廉價口罩等作為相提並論。香港等到疫情爆發幾周後，上周才下令中國旅客入境需強制隔離，實在為時已晚。