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陸國台辦：共機繞台是警告「台獨」
中共國台辦早上發出新聞稿，國台辦發言人馬曉光表示，中共解放軍昨天的兵力戰備巡航與軍機繞台，是為了警告和打擊「台獨」，防止台美勾連的新動作，奉勸民進黨當局不要玩火。
新聞稿指出，2月9日，中共人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，中共權威人士認爲，這是對賴清德訪問美國的警告，馬曉光應詢時表示，民進黨當局領導人近來不斷發表具有「兩國論」含義的分裂言論，擺出加大兩岸對抗的姿態，加緊策劃台美勾連新動作，借機謀「獨」，公然進行危險的挑釁，中共人民解放軍有關行動，是爲了維護國家主權與領土完整，維護台海和平穩定，維護兩岸同胞的共同利益，奉勸民進黨當局不要玩火。
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