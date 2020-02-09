共軍東部戰區：加強戰機巡航 有能力挫敗「台獨」

就在中共國台辦抨擊台灣「以疫謀獨」之際，據中國軍網透露，9日，中共人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練。

共軍東部戰區發言人張春暉稱，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切台獨分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定」。

中共國台辦負責人曾於6日表示，絕不允許台灣當局藉機搞「台獨」。奉勸民進黨當局立即停止在世衛組織涉台問題上的政治算盤和政治操弄，「以疫謀獨」是絕不會得逞的。

【中央社／上海9日電】

中共解放軍軍機上午繞台進行遠海長航訓練，共軍東部戰區晚間出面證實此事，聲稱此舉是針對「台海安全形勢和維護國家主權的必要行動」，且「有能力挫敗一切台獨分裂活動」。

國防部今天表示，共軍殲11、空警500、轟6等型機，上午11時許經巴士海峽由西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，並執行遠海長航訓練，國軍F-16掛載實彈緊急升空伴飛。

中國軍網今天晚間引述共軍東部戰區發言人、空軍大校張春暉說法，指東部戰區9日組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅逐艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗軍種一體化聯合作戰能力。

張春暉說，這股空中軍力「經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行針對性實戰課目演練」。

他聲稱，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」。