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王賀勝空降湖北常委 分析：官場可能還有變動

中央社 / 台北9日電
王賀勝調任湖北省委常委。 中新社

中國8日宣布國家衛生健康委員會副主任王賀勝調任湖北省委常委。港媒分析，疫情發生後，湖北治理能力不足已使政府陷入信任危機，王賀勝的到任可能只是開始，湖北官場後續可能還有變動。

香港01報導，2019年12月爆發新型冠狀病毒引發的肺炎疫情，湖北省明顯措手不及，治理能力不足使湖北長時間受到輿情撻伐；曾透露疫情卻被當地官方訓誡的醫生李文亮染病去世，更是激盪起民間的強烈情緒，大失民心。

此時王賀勝經「中共中央批准」，從國家衛健委「空降」湖北省，進入該省領導班子，頗有「臨危受命」之意。

王賀勝出生於1961年，是一位「60後」官員。他是天津醫學院衛生系衛生科技畢業。2016年從天津市被調赴中央，目前是國家衛健委中排名第一的副主任，負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、基層衛生健康、宣傳等方面工作。

報導說，王賀勝2014年12月至2016年8月間在天津市從事宣傳方面的工作，在國家衛健委也有這方面的責任。調職湖北後，針對湖北官場已經大失民心的情況，可能在溝通官民、撫慰民心、鼓舞士氣方面有所裨益。

報導指出，對於中央而言，如果地方官員們失去民心，損害了執政黨的公信力，疏遠了與人民大眾的關係，就會成為「害群之馬」，需要及時止損、重整旗鼓。

王賀勝目前雖然只是湖北省委常委，但預料在熟悉湖北相關工作後將會擔當重任，不排除取代某位在職官員。報導說，「王賀勝的到任可能還只是開始，湖北省官場還將發生怎樣的後續變動，值得拭目以待」。

此外，報導分析，疫情當前，中國輿論場中愈來愈明顯地形成了兩種比較強烈的景象，一種是講述前線感人事情，另一種就是挖掘被掩蓋的真相，包括揭發官場弊端，撻伐民心之惡等。而中共官方正在尋求最好的回應方式。

6日晚間傳出李文亮染病去世，一時民情洶湧。2月7日下午，中國國家監察委員會決定派遣調查組前往武漢對相關問題展開調查。中央層面派人進駐督導調查，「人民日報」等中央級媒體發出呼籲評論，無疑都是中央爭取和維護「民心」的做法。

不過，報導也說，雖然湖北省紅十字會3名領導級成員已被處分，但尚未啟動大規模的問責處理程序，可能是出於安撫官僚團隊「官心」的考慮。當前，照顧各種心理層面需求，已經變成中國官方抗擊疫情的必要之舉。

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