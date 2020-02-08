快訊

全額退費！雄獅：取消4月29日前出發的港澳大陸團

陳時中掛保證：檢查完後放行的比在場人都更安全

澳門政府防疫博好感 掀偶像化政府討論

中央社 / 台北8日電
澳門41間賭場，5日零時起全部暫停營業15天。路透

中國武漢肺炎疫情擴散，病毒帶來的恐慌感染了生活，澳門燈火璀璨的賭場也因疫情而暫時關閉。澳門政府積極應對防疫的態度博得好感；但也有人認為，不該偶像化政府。

新型冠狀病毒引起的肺炎（武漢肺炎）在中國各地蔓延，截至7日，鄰近廣東省珠海的澳門確診10例（治癒出院1例），相較於香港的26例（死亡1例），澳門疫情相對緩和，但對於病毒的恐懼卻逐漸感染澳門人的生活。自澳門的第9例確診病例被確認為博彩業工作者後，澳門行政長官賀一誠在記者會上宣布關閉賭場15天，以防範群聚而導致疫情擴散。

終年燈火璀璨的賭場是澳門重要的經濟命脈，父母均從事博彩業工作的小東（化名）告訴中央社記者，就連颱風席捲澳門導致停電時，各家賭場也都靠著備用發電維持燈火通明。「關燈」，說明這次的疫情讓澳門很緊張。

小東說，澳門的街道上不時有宣傳車要求民眾減少外出；賀一誠更在一場記者會上宣布已準備2000萬個口罩穩定供應給民眾，加上暫時關閉賭場15天的決定，臉書（Facebook）上對賀一誠一片的讚譽有加，甚至連原本對政府沒有好感的人「都動搖了」。

港媒香港01發表評論認為，相較於香港特首林鄭月娥「慢半拍」的防疫應對，賀一誠的作為贏得了許多掌聲；但臉書上也有澳門民眾認為，賀一誠只是做了正常政府該做的事，不應該被奉為偶像。

小東則指出，「現在澳門的社會氛圍是不能質疑政府」，一旦提出哪裡應該做得更好，網路上就會出現反批「不然你來做」的聲浪，但政府宣布暫時關閉賭場，傳出有些員工是被迫使用自己的年假來放，澳門政府應該要去協調解決，否則「恐怕會有新的問題出現」。

澳門 賭場 疫情 武漢肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

首位澳門生返校 台首大隔離防疫

澳門新增2例肺炎 賭場熄燈15天宛如鬼城

澳門41間賭場首度熄燈 歇業15天

澳門賭場 停業15天

相關新聞

陸委會宣布 10日起暫停兩岸海運客運直航

陸委會今（8）日上午宣布，基於防疫優先，自2月10日起暫停兩岸海運客運直航航線及航班，視疫情狀況再評估復航。

U值媒／別以「人道」去情緒勒索政府 務實處理「撤僑」工作

如果還有第二架武漢撤僑班機，那應該要求中共比照國際慣例，台灣的飛機去，台灣決定上機的名單，陸配也沒關係，但就是台灣決定，中共現在缺錢缺物質缺口罩，相關細節可以談，就是要拿多少贖金換肉票的問題，這個虧全世界很多國家都吃過，中共要就讓他，人有回來就好。如果中共不願意，堅持要送機來台，那應該事先確定相關名單，如果過程有困難，那必要時就狠一點，規定只接收中華民國／台灣籍者。如有特殊人員情事，如該血友病患者，那就特殊情事辦理，不惜用一架飛機去只載數人回來也可，而不是用送機來台的方式夾帶。再來看大局，台灣在中國台商台幹應該有上百萬人，加上陸配親屬等至少再多數十萬人，全世界應該沒有其他國家，有這麼多人口比例是卡在中國境內。因此中華民國台灣政府，應該明確告訴這些台商台幹，要對自己的選擇負責，要評估自己的風險。

不穩定因素接連衝擊 中國經濟前景專家看法分歧

美中才剛簽署第一階段協議，武漢肺炎疫情隨即在中國擴散，接連的不穩定因素引起外界對其經濟前景擔憂。對於中國經濟今年的成長率...

繼醫護後 港工會發起罷工迫港府全面封關

繼醫護人員後，香港新工會「港鐵新動力」下午發起特別會員大會，就工業行動意向表決，擬發起罷工要求港府在疫情下全面封關。

口罩或不口罩 疫情下的香港生活

被禁戴口罩的「反送中」運動暫歇，在中國大陸武漢肺炎疫情籠罩下，香港市民無一倖免受到影響，至少外出時不能不戴口罩，否則會引...

首揭疫情李文亮離世 武漢市發公告示敬意但未道歉

首先揭發武漢肺炎疫情的武漢市中心醫院眼科醫生李文亮於昨日晚間辭世，武漢市政府、湖北省衛健委、武漢市衛健委與武漢中心醫院今...

U值媒／李文亮逝世 中共不該負起責任嗎？

從中共在大陸建政以來，或人類有歷史以來，政府會說謊基本是「常識」，但可以這樣不斷的對大事「睜眼說瞎話」嗎？台灣政府不是不會犯錯，台灣的政府也會透過警察來威嚇人民「不可散佈謠言」，台灣的戒嚴確實也「萬馬齊喑究可哀」，但即使是最黑暗的時代，也未必每個人「都選擇服從」！而如今與過去的中國，陸續出現了主張「健康的社會不該只有一種聲音！」的人們。請問中國共產黨：你們連對疾病的「真相」都無法「容忍」，還要台灣怎麼相信你們提出的種種方案？你們又怎麼好意思說「為人民服務」？

香港醫護罷工進入第5天 醫院服務大受影響

香港醫護工會發起的罷工行動今天進入第5天，主管公營醫院的醫院管理局表示，各院服務受到嚴重影響，呼籲醫護人員停止罷工

亂象！大理以「應急徵用」名義 搶走重慶口罩

大陸武漢肺炎疫情止不住，連地方政府都加入瘋搶口罩的行列。重慶市政府與疫情十分嚴峻的湖北省黃石市緊急採購的口罩，在運經雲南途中，竟然遭到大理市官方以「應急徵用」之名半路攔截，遭大理扣押的口罩數量達10萬個。

台暫停港人簽證申請 陳同佳赴台自首計劃有變

涉嫌在台灣殺害女友潘曉穎的香港青年陳同佳出獄3個多月，一直都未赴台自首，如今台灣因應武漢肺炎疫情，更宣布7日凌晨起暫停對...

湖北省副省長楊雲彥：醫護人員缺2250人

湖北省副省長楊雲彥6日表示，目前疫情防控進入關鍵的時期，有9個市、州，向省疫情防控指揮部請求醫護人員的支援，初步統計缺口...

攔截徵用重慶口罩惹議 雲南大理市衛生健康局長遭免職

北京日報旗下微信公眾號《長安街知事》報導，因「暫扣徵用」重慶口罩，雲南大理市衛生健康黨工委書記、市衛生健康局局長楊硯池被...

熱門新聞

陸委會宣布 10日起暫停兩岸海運客運直航

台北快輪載防疫物資送平潭 包括「7040個N95口罩、186個醫用口罩」

吹哨者李文亮去世 武漢速撥360萬「工傷」補助

武漢肺炎肆虐 大陸外匯存底不減反增

寧波2月10日復工 分五大類管理

南京從2月10日起 將逐步啟動企業復工復業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。