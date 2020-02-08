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陸委會宣布 10日起暫停兩岸海運客運直航

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
目前航行兩岸海運直航的船舶包括：麗娜輪、海峽號及中遠之星，10日起都將暫停。聯合報系資料照片

陸委會今（8）日上午宣布，基於防疫優先，自2月10日起暫停兩岸海運客運直航航線及航班，視疫情狀況再評估復航。

陸委會表示，考量武漢肺炎疫情已邁入高峰期，大陸2月7日已宣布80個城市實施封城等「封閉式管理」，中央流行疫情指揮中心於2月4日決議「入境前14天曾停靠中港澳地區港口的郵輪，不得停靠我國港口」，並宣布自2月6日起「國際郵輪禁止靠泊我國港口」、自2月10日起「暫停小三通客運船舶往來」，經綜合考量防疫需要，進一步決定自10日起暫停兩岸海運客運直航，並將由交通部依規定處理後續事宜。

陸委會表示，目前航行兩岸海運直航的船舶包括：麗娜輪、海峽號及中遠之星。據統計，去年兩岸直航客運量計約25萬人（含直航包船人數），占我國兩岸海運客運量228萬人的11%，其餘近九成兩岸海運客運量均經小三通運送。

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