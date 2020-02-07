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繼醫護後 港工會發起罷工迫港府全面封關
繼醫護人員後，香港新工會「港鐵新動力」下午發起特別會員大會，就工業行動意向表決，擬發起罷工要求港府在疫情下全面封關。
星島日報報導，「港鐵新動力」下午開始的投票表決，投票將至今晚7時，之後點票。大會會員就是否支持罷工、較溫和的工業行動如按章工作，或不罷工這3個選項中表決。
本身是東鐵車長的工會主席陳凱暉表示，雖然暫未有行動細節，但工會將約見公司代表反映要求政府全面封關，和要求港鐵為員工加強防護裝備。
陳凱暉指出，港鐵給員工提供的口罩數量不足夠，又希望資方能給員工提供醫護級的N95口罩，以便處理有呼吸道病徵的乘客。
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