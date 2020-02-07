口罩或不口罩 疫情下的香港生活

被禁戴口罩的「反送中」運動暫歇，在中國大陸武漢肺炎疫情籠罩下，香港市民無一倖免受到影響，至少外出時不能不戴口罩，否則會引起他人的疑懼眼光，成為「避之則吉」的對象。

春節過後，香港街頭的行人愈來愈少，地鐵（捷運）少了上班的人和大陸旅客，乘客大幅減少；乘客少了，車廂空間相對大了，但由於疫情未去，戴上口罩的乘客都會設法與他人保持距離，避免被感染。

以前的地鐵，車廂人多吵雜，現在人少安靜，各人也只露出眼睛，顯得有點冷漠。

對於餐飲和零售業來說，人少了絕對是一大麻煩。在北角的翠湖中式菜館，這裡大概有30桌可供客人消費，但6日晚上只有6桌客人，十分冷清。

翠湖的一名經理向中央社記者說，最近幾天，隨著政府抗疫的工作愈來愈緊張，餐館的生意一落千丈，每晚只有4至6桌客人；在疫情發生前，這裡每晚都爆滿，週六更會有大批客人等候。

的確，在疫情打擊下，人人不敢外出，加上陸客消失，本地餐館正面對歷來少有的「災情」。

受到「災情」衝擊，經營港式茶餐廳的翠華控股公司昨天宣布，全體董事局及高級管理層成員由本月起率先減薪30%，為期3個月。

港人難以外遊及旅客不能到來，航空公司首當其衝受到打擊。

本地航空界龍頭公司國泰航空為了減少現金支出，昨天也公布一項自願計畫，讓員工選擇在3月至6月之間放3週無薪假。

著名化妝品連鎖店莎莎國際昨天公布，春節期間，公司在香港及澳門的零售額較去年同期急跌76.9%，集團為節省開支及減少虧損，全體執行董事也將會減薪75%，為期3個月。

港民在遠離餐飲購物消費之際，卻瘋狂外出搶購口罩，令口罩生意十分火紅。武漢肺炎疫情出現後，本地口罩供不應求，加上政府對外採購並不順利，令供應更加緊缺，每次有商店預告出售時，都吸引數百甚至上千人排隊購買，構成疫情下的畸型場景。

近日，更有人在網路社群平台散播謠言，宣稱隨著港府關閉了大部分連接大陸的口岸與管制站後，食米和衛生紙等日常用品十分短缺，竟也引發全城哄搶。

針對這種亂象，業界昨天共同舉行記者會澄清，強調食米和衛生紙供應充足；以食米為例，業界都會按照政府指示儲存一定數量，現有存量足夠港人食用一個月。

對於有人散播相關物資短缺的訊息，政府發言人發表聲明，譴責有人在抗疫期間惡意散播謠言，居心叵測。

發言人說，政府實施的疫情防控措施不會影響大陸與香港的貨運，而政府已與主要食品供應商溝通，食品目前供應正常，並沒有來貨不足的問題。

但發言人坦承，由於口罩並非日用品，且包括大陸在內的全球各地都限制出口，影響供應，「口罩是目前唯一供應不足的貨品」。

大陸疫情尚未過去，每天持續有大量新增感染和死亡數字，港府也幾乎封閉了連接大陸的關卡，並呼籲市民儘量留在家中。

疫情衝擊下，港人勢必少外出，加上外地旅客短期都不會回流，本地餐飲和零售業的「寒冬」恐怕還有很長。