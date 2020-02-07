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香港醫護罷工進入第5天 醫院服務大受影響

中央社 / 香港7日電
香港醫護工會發起的罷工行動今天進入第5天。歐新社

香港醫護工會發起的罷工行動今天進入第5天，主管公營醫院的醫院管理局表示，各院服務受到嚴重影響，呼籲醫護人員停止罷工。

醫管局員工陣線自3日起發動罷工，以逼使港府在武漢肺炎疫情威脅下全面封關，期間每天大概有5000人參加，約占整體醫管局員工的6%。

連日來，醫管局和工會方面都有會面商討解決罷工事宜，但至今沒有結果，工會方面指政府沒有全面封關，也沒有承諾不會對罷工員工「秋後算帳」。

醫管局方面今早向媒體表示，由於今天繼續有大量醫護人員缺勤，各公營醫院的緊急服務仍會受到嚴重影響，目前只能集中有限人手提供緊急服務。

連日來，局方呼籲病情輕微的市民到民營醫院或診所看病。

醫管局呼籲所有罷工的醫護人員以病人福祉為大前提，盡快返回工作崗位，並感謝繼續值勤的醫護人員。

醫管陣線一直要求政府全面封關，即關閉所有連接大陸的海陸空口岸，但為政府拒絕，工會方面因此發動罷工。

儘管醫院服務受影響，但政府的態度至今強硬。不過，隨著武漢新型冠狀病毒肺炎疫情日益擴散，政府已先後關閉了10個口岸或管制站，並將自8日凌晨起對大陸入境者強制檢疫14天，大大縮減香港和大陸之間的人流。

目前香港與大陸之間較為暢順的口岸只有機場，兩地大致上接近全面封關，形勢演變大大削弱了工會要求「全面封關的合理性」。

另外，工會發起罷工至今並未引起外界太大回響，一些媒體甚至有批評聲音，指他們是「逃兵」，令罷工承受無形的壓力。

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