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沙烏地阿拉伯禁公民赴陸旅遊 習近平：盼遵守世衛意見

聯合報 / 記者呂佳蓉/即時報導
大陸國家主席習近平。圖/取自新華社

大武漢肺炎疫情蔓延，沙烏地阿拉伯禁止本國公民或外國籍居民前往大陸。大陸國家主席習近平昨日晚間與沙烏地阿拉伯國王薩勒曼通話，習近平表示，希望各國及時瞭解和遵從世界衛生組織關於旅行和衛生的指導意見。

世界衛生組織直至現今仍表示，沒有必要為遏止武漢肺炎，對大陸採取國際旅遊與貿易措施。

據新華社報導，習近平表示，在大陸抗擊武漢肺炎的關鍵時刻，沙烏地阿拉伯多次表示予以陸方堅定支持，充分體現了中沙兩國的真摯友誼和全面戰略夥伴關係的高水準，對此深表讚賞。陸方願同沙方相互支持彼此核心利益和重大關切，推動雙邊關係得到更大發展。 習近平接著指出，疫情發生以來，陸方舉國行動，全國上下一心，全力應對，採取了最徹底、最嚴格的防控舉措，打響了一場疫情防控的人民戰爭。目前，的防控工作正在取得積極成效。

習近平表示，大陸有強大的動員能力，有應對公共衛生事件的豐富經驗，有信心、有能力打贏這場疫情防控阻擊戰。陸方採取的強有力措施，不僅在對大陸人民健康負責，同時也是對世界公共安全的巨大貢獻。希望各國及時瞭解和遵從世界衛生組織關於旅行和衛生的指導意見。

習近平指出，陸方高度重視在大陸沙烏地阿拉伯人等所有外國公民的健康與安全，會繼續採取有效措施，保障好他們的工作和生活條件。陸方將繼續本著公開、透明的態度，與包括沙特在內的各國一道，共同有效應對疫情，維護世界和地區公共衛生安全。 薩勒曼表示，他代表沙烏地阿拉伯政府和人民向大陸正在進行的抗擊新型冠狀病毒感染肺炎疫情鬥爭表示堅定支持，對疫情造成的損失向友好的大陸人民表示慰問。

薩勒曼表示，沙烏地阿拉伯高度讚賞大陸政府為應對疫情採取的有力措施，相信陸方一定會取得抗擊疫情的勝利。沙方高度重視同中國的全面戰略夥伴關係，在任何情況下都將同陸方堅定地站在一起。在當前大陸面臨困難之際，沙方願全力以赴，向陸方抗擊疫情提供支持和幫助。沙烏地阿拉伯期待與陸方加強友好合作。

疫情 沙烏地阿拉伯
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