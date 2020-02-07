華為起訴美國營運商Verizon：12項專利被侵權

華為公司官網宣布，在美國德州東區和西區法院，向美國營運商Verizon提起訴訟，請求法院認定Verizon侵犯了華為在美國授權的12項專利，同時要求Verizon就其專利侵權行為對華為進行賠償。

澎湃新聞報導，華為首席法務官宋柳平表示，Verizon的產品和服務受益於華為的專利技術，這是華為多年來研發投入的成果。

華為指出，公司與Verizon已經進行了長時間的談判，並向Verizon提供了詳細的專利清單和Verizon使用華為專利的事實證據，但雙方至今無法就許可條款達成一致。

華為在全球擁有8萬多項專利，包括美國授權的1萬多項專利，華為表示，這些技術成果不僅是華為自身成功的基石，也在全世界範圍內被許多公司，包括被美國公司廣泛使用，並為他們帶來了價值。

宋柳平指出，華為致力於透過領先的產品向全世界客戶提供優質的通信服務和體驗，並透過專利許可向行業共用創新技術，多年來華為與眾多業界廠商通過談判達成了專利授權合約，但在談判不能解決問題的情況下，尋求協力廠商司法機關的裁決是業界慣例，Verizon作為專利使用者，應當尊重華為的研發和智慧財產權成果，付費使用或停止侵權行為。

美國CNBC報導，宋柳平指出，多年來已經成功地與許多公司談判了專利授權合約，不幸的是，當無法達成協議時，華為別無選擇，只能尋求法律補救。

華為在訴訟中指出，Verizon在2018年為有線業務部門（包括光纖通信網路）創造了298億美元的收入，CNBC認為，專利可能是華為追趕美國公司技術的一種方式，去年華為CEO任正非表示，華為可能希望從企業那裡，獲得更多的專利費。